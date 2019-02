French News: Le PLM crée une nouvelle culture de produit.

Source: Espace fédéral russe

NPO Energomash # la chose la plus importante 20.02.2019 15: 35PLM crée une nouvelle culture de la production au sein de NPO Energomash a lancé avec succès le troisième module du système d’information de gestion du cycle de vie des produits (système PLM) – «Préparation technologique de la production. Fonctionnalité de base. Auparavant, ont été mis en service commercial “Engineering Data Management. Fonctionnalités de base “et” Conception du produit. Fonctionnalité de base “. Le système PLM est implémenté dans le cadre du projet” Technologies numériques de conception et de production “avec la participation de plus de 200 spécialistes NPO Energomash. Les travaux sont coordonnés par le comité directeur du projet sous la direction du directeur général de NPO Energomash I.A. Arbuzova. Dans le contour du module embarqué “Préparation technologique de la production. «Fonctionnalité de base» comprend les sous-systèmes: modèle de données de base de la préparation technologique de la production et de la gestion des archives de la documentation technologique, développement des processus technologiques, conception des équipements et des outils, routes de décoration, développement de la fabricabilité, développement des programmes de contrôle des dispositifs avec contrôle numérique du programme, informations réglementaires et de référence .Dans les sous-systèmes du module, les processus technologiques et la documentation sont développés, des programmes de contrôle pour les machines-outils sont créés. . À l’aide de nouveaux outils, les spécialistes sont désormais en mesure d’automatiser autant que possible la préparation de la production et de réduire le temps nécessaire à la création de processus techniques. La maîtrise du système PLM vous permet de passer à une nouvelle idéologie de la création de moteurs de fusée: développement entièrement numérique et conception de produits avec accès à la production numérique. Le lancement d’un nouvel instrument est associé à la création d’un produit spécifique – un moteur RD171MB. Les nouveaux outils ont permis aux spécialistes de NPO Energomash de créer une archive de la documentation de conception numérisée, d’accéder rapidement à la documentation de conception actuelle de tous les participants au processus de conception et de production, de configurer et d’approuver la documentation, de remplacer la collection de signatures par une approbation électronique et de commencer la production de la documentation de conception électronique du moteur RD171M.V. temps passé dans l’entreprise les employés sont formés pour travailler avec de nouveaux outils E, ainsi que la mise en module de PLM aux besoins des entreprises intégrées moteur de fusée structure.

