French News: Le président a évoqué les tâches les plus importantes – augmenter l’aide sociale, soutenir les familles, y compris dans le domaine de la politique hypothécaire – N. Zhuravlev

Les sénateurs travaillent déjà pour améliorer le produit hypothécaire, a déclaré le parlementaire.

Nikolai Zhuravlev Zhuravlev Nikolai Andreevich, premier vice-président du Comité du Conseil de la fédération sur les marchés budgétaire et financier, représentant de l’organe exécutif de la région de Kostroma, a commenté le message du président de la Russie à l’Assemblée fédérale.

«Le président a évoqué les tâches les plus importantes pour les autorités – augmentation de l’espérance de vie, amélioration du bien-être des citoyens, lutte contre la pauvreté et soutien des familles, notamment par le biais d’avantages fiscaux et de politiques hypothécaires appropriées. Il s’agit d’une réduction du taux d’intérêt, d’une aide au remboursement de prêts hypothécaires pour les familles nombreuses, d’un programme de subventions hypothécaires élargi et de la création de nouveaux instruments financiers, y compris pour le logement », a déclaré le sénateur.

Le président a soutenu l’initiative relative aux vacances hypothécaires

«Nous travaillons déjà à améliorer le produit hypothécaire, nous développons des mesures pour simplifier le refinancement de prêts utilisant le capital de maternité. Le président a soutenu l’initiative sur les vacances hypothécaires, nous proposons d’introduire un mécanisme de refinancement préférentiel pour les citoyens qui se trouvent dans une situation de vie difficile. Nous proposons également de supprimer les barrières administratives inutiles et les coûts pour les acheteurs de maison, en éliminant l’obligation de légalisation des contrats de prêt hypothécaire », a déclaré Nikolai Zhuravlev. À l’exception des créanciers professionnels et des percepteurs, tous les créanciers ont été privés des créanciers noirs du droit de recourir aux tribunaux pour obtenir le remboursement d’un emprunt. Ce sont des mesures essentielles, nous en vérifierons l’efficacité et la nécessité de resserrer davantage », a déclaré le parlementaire. Nikolai Zhuravlev a souligné que le discours du Président avait pour autre objectif de stimuler le développement intégré des établissements humains, même les plus reculés. «Il est nécessaire de continuer à créer de nouvelles places dans les organisations d’enseignement préscolaire, il est également important d’accroître la disponibilité des services médicaux, indépendamment de l’éloignement des lieux de résidence. Le président propose de supprimer la limite d’âge pour les participants du programme «Zemsky Doctor». Il est proposé de lancer un programme similaire – “Zemsky teacher”. Il est également prévu de faire bénéficier les organisations médicales et éducatives à durée indéterminée d’un avantage fiscal, de le distribuer aux musées, aux théâtres et aux bibliothèques. L’initiative de reconstruction des maisons de culture rurales se poursuivra Le nouveau programme de développement rural fonctionnera. Toutes les mesures proposées apporteront une contribution significative à la mise en œuvre de la tâche conjointe des autorités fédérales et régionales – supprimer les restrictions d’infrastructure destinées au développement de l’économie et libérer le potentiel de chaque sujet de la Fédération de Russie “, a conclu Nikolai Zhuravlev.

