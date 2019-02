French News: “Le style de vie laisse des traces dans le cerveau”

Communiqué de presse du 24 mai 2018, “Jalon important de l’étude sur les 1 000 cerveaux”, étude de Heinz Nixdorf sur les rappelsContact: Prof. Institut des neurosciences et de la médecine Svenja Caspers (INM-1) Tél.: +49 2461 61-1742 Adresse électronique: s.caspers@fz-juelich.deInstitut Nora Bittner des neurosciences et de la médecine (INM-1) Tél.: +49 2461 61- 2412E-Mail: n.bittner@fz-juelich.dePressekontakt: Tobias Schlößer, Presserfererent, Communications d’entreprise Tel: +49 2461 61-4771E-Mail: t.schloesser@fz-juelich.deDr. Barbara Schunk Attachée de presse Corporate CommunicationsTel.: +49 2461 61-8031E-mail: b.schunk@fz-juelich.de

Source: Forschungszentrum JulichJülich, 19 février 2019 – Le sport est en bonne santé, l’alcool et le tabac ne le sont pas. Cette prise de conscience a entre-temps prévalu dans de grandes parties de la population. Dans une étude récente, des chercheurs de Jülich ont montré à quel point un mode de vie sain ou malsain se reflétait également dans le cerveau. De manière surprenante, notre organe pensant peut clairement lire à quel point une personne est impliquée dans son environnement social. Les résultats de l’étude ont été publiés début février dans la prestigieuse revue Nature Communications.