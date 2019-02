French News: Leah donner sans réserve: le féminisme – il est l’égalité des droits

Nous parlons et la préparation du matériel pour publikatsiiAnna Krasulina

le 6 Février à Minsk a tenu une conférence internationale très représentative, qui a assisté à Leah donner – un activiste bien connu du mouvement des femmes, membre du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) .Konferentsiya 02/06/2019. De gauche à droite: A. Dorofeev, A. Quiz L. donner sans réserve, Karl Johannesson, F. GibbMy a saisi l’occasion de parler à Léa sur la liberté, l’égalité des droits, la situation de genre en Géorgie et la Biélorussie.