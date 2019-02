French News: Les ministres fédéral Müller et Heil promeuvent des chaînes d’approvisionnement équitables

Source: Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales La responsabilité des entreprises en matière de chaînes d’approvisionnement durables est au centre du 5ème Forum du futur “Rendre la mondialisation équitable”, organisé le 20 février au ministère allemand du Développement. Après l’inauguration par le ministre Gerd Müller, le ministre du Travail, Hubertus Heil, a parlé des normes sociales dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Les deux ministres ont ensuite discuté de la responsabilité des entreprises dans les chaînes d’approvisionnement mondiales avec Cornelia Füllkrug-Weitzel, présidente de Bread for the World, et Patrick Zahn, président du conseil d’administration de KiK Textiles. Le Forum s’est achevé avec une contribution du Commissaire aux droits de l’homme du gouvernement fédéral, M. Ing. Bärbel Kofler.Bundesentwicklungsminister Müller:

Beaucoup de nos produits quotidiens proviennent de pays en développement: café, cacao ou coton. Nos téléphones cellulaires et ordinateurs ne fonctionnent qu’avec du cobalt d’Afrique. Cependant, au début de la chaîne d’approvisionnement, les conditions sont encore incroyables: plus de 150 millions d’enfants doivent travailler dans le monde, soit presque tous les dix enfants. Nous devons aider à surmonter finalement ces abus. Au début des chaînes d’approvisionnement mondiales, des normes environnementales et sociales minimales doivent être respectées, ce qui est évident depuis longtemps en Europe. Les entreprises sont également responsables de cela. De nombreuses entreprises progressent déjà dans ce domaine. Cependant, toutes les entreprises allemandes doivent respecter leurs obligations de diligence en matière de droits de l’homme. C’est pourquoi nous sommes d’accord avec le gouvernement fédéral et nous nous engageons à mettre en œuvre de manière cohérente le Plan d’action national pour les entreprises et les droits de l’homme. Si nous parvenons à la conclusion de l’examen que l’engagement volontaire des entreprises n’est pas suffisant, nous légiférerons sur celles-ci – comme stipulé dans l’accord de coalition. Au besoin national, mais meilleur au niveau européen. C’est pourquoi nous continuerons à promouvoir la diligence raisonnable même pendant la présidence allemande du Conseil de l’UE en 2020. Parce que chaque être humain a le droit de vivre dans la dignité.

Ministre fédéral du Travail Heil:

Entreprises, partenaires sociaux, société civile et gouvernement – nous avons tous une responsabilité. Et bien sûr, les consommateurs lorsqu’ils prennent une décision d’achat pour certains produits. Ce n’est qu’en unissant nos forces que nous pourrons rendre le monde plus social et garantir que le travail des enfants, le trafic d’êtres humains et le travail forcé sont contenus Les entreprises ont également une responsabilité et doivent l’accepter, peu importe où elles sont produites. Il s’agit de définir clairement les conditions-cadres de l’activité économique mondiale. Avant tout, je suis attaché à une réglementation uniforme en Europe. Nous ne devons pas laisser émerger un patchwork de réglementations juridiques différentes en Europe. C’est la raison pour laquelle le sujet est au sommet de mon ordre du jour pour la présidence allemande du Conseil de l’UE en 2020.

Les Nations Unies (ONU) ont demandé aux États et aux entreprises de se conformer aux normes environnementales et sociales fondamentales: la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et les “normes fondamentales du travail” de l’OIT. Il incombe aux États de protéger ces droits et ces normes et d’obliger les entreprises à les respecter, quels que soient leur taille et leur position dans la chaîne d’approvisionnement Pour mettre en œuvre les principes de l’ONU, le gouvernement fédéral a adopté un ambitieux Plan d’action national en faveur des entreprises et des droits de l’homme. , Dans un proche avenir, le gouvernement fédéral contrôlera dans quelle mesure les entreprises de plus de 500 employés remplissent effectivement leurs obligations de diligence en matière de respect des droits de l’homme. À l’automne de cette année, les résultats de la première enquête sont attendus.

