French News: Les pères sont plus susceptibles de travailler que les hommes sans enfants

Les pères travaillent aussi plus souvent à plein temps que les hommes sans enfants

WIESBADEN – En 2017, 91% des pères âgés de 18 à 64 ans avaient un emploi. D’après les résultats du micro-consensus, l’Office fédéral de la statistique (Destatis) indique également que la proportion d’hommes sans enfant de ce groupe d’âge qui occupaient un emploi était inférieure (77%). Dans tous les groupes d’âge entre 18 et 64 ans, les pères étaient plus susceptibles d’avoir un travail que les hommes sans enfants. La proportion de mères ayant un emploi qui avaient entre 18 et 64 ans était de 71% et n’était pas très différente de celle des femmes sans enfants (74%). Pour en savoir plus: Évaluations et analyses démographiques à partir de données de micro-consensus, tél. (0) 611/75 27 35, formulaire de contact

