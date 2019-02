French News: Les pères travaillent plus souvent que les hommes sans enfants

Source: Office fédéral de la statistique de Destatis: les pères sont également plus susceptibles de travailler à plein temps que les hommes sans enfants

WIESBADEN – 91% des pères âgés de 18 à 64 ans étaient en 2017 après l’emploi. L’Office fédéral de la statistique (Destatis), selon les résultats du microrecensement a également signalé, la proportion d’hommes employés dans ce groupe d’âge sans enfants était plus faible et est élevé à 77%. Les pères sont plus susceptibles d’être employées que les hommes sans enfants dans tous les groupes d’âge de 18 à 64 ans. Pour les mères de 18 à 64 ans, le taux d’emploi était de 71% et ne diffère pas beaucoup du taux pour les femmes sans enfants (74%). Les pères travaillent plus souvent à temps plein: la proportion des pères qui travaillent âgés de 18 à 64 ans qui travaillaient à temps plein, était en 2017 à 94%. Pour les hommes sans enfants, il n’y avait que 88%. En revanche, seuls les deux tiers des femmes qui travaillent sont allés sans enfants (67%) d’un emploi à temps plein après seulement un tiers des mères (34%). En tant que pères et mères personnes sont dans microrecensements qui vivent avec leurs enfants dans la même maison. La prise en compte ici réalisé l’emploi en compte que les pères qui travaillent et qui sont en fait pas en congé parental. 0,5% de tous les pères 18-64 ans étaient 2017 congé parental. Ces résultats et d’autres se trouvent dans le rapport technique « Les conditions de vie des hommes – Résultats de la Micro- 2017 ». Réalisés emploi des hommes et des femmes avec ou sans enfants dans le ménage et par âge 2017Ergebnis le micro recensement – population dans les familles / formes de vie sur la résidence principale Aged … à moins … ans Réalisés taux d’emploi Réalisés Employé Sans Kindermit Enfants Sans Kindermit Kindernin 1000 en% MännerInsgesamt13 2498 08276,991,118 – 251 9043359, 869.725 – 301 95128880,184,230 – 351 56979886.989.335 – 401 1131 24887.392.040 – 458731 35485.893,245 – 501 1671 6138694’5050 – 30% de la moitié de la moitié de la moitié de la moitié de la population de la région. – 251 6463860,220,925 – 301 50827983,039,330 – 351 00378887,454,935 – 406001 27787,068,940 – 455371 42485,579,245 – 508891 66885,983,650 – 551 5471 31182,381,755 – 601 77660076,174,960 – 651 26118753,154,7Weitere informations: la population des analyses statistiques et évaluations du microrecensement, téléphone : +49 (0) 611/75 27 35Kontaktformular

Les résultats et des informations complémentaires sont disponibles dans la section “Ménages et familles”, suivez-nous sur Twitter.

