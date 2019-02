French News: Les projets culturels et créatifs démontrent leur potentiel d’innovation pour l’économie allemande: l’entrepreneuriat créatif façonne la ville et le pays

Source: Ministère fédéral des Affaires économiques et de l’Énergie © u-institutUne agence de conseil qui aide les jeunes à façonner leur propre région ou un ancien domaine du Brandebourg, qui a été reconstruit en tant qu’espace de coworking et désormais considéré comme un pionnier du développement régional – Les détenteurs du titre “Des locaux heureux” “De Berlin et” Coconat – Une retraite de travail “de Bad Belzig sont deux des pilotes culturels et créatifs de cette année qui sont honorés aujourd’hui lors de la Nuit de lancement des créatifs. Ils défendent le large éventail d’idées et d’innovations des industries culturelles et créatives, qui sont également présentées dans une exposition et une conférence de spécialistes qui l’accompagne.La Nuit de lancement des créatifs est également l’événement de lancement de l’Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft du gouvernement fédéral. Les excellents “Culture and Creative Pilots Germany” montrent déjà à la neuvième année un large éventail d’idées et d’innovations.Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier: “Les industries de la culture et de la création sont l’un des secteurs les plus innovants de l’économie allemande. La créativité est en demande partout dans l’économie aujourd’hui. Les entreprises créatives donnent leurs idées d’entreprise, leurs produits et leurs services à l’économie allemande avec des impulsions décisives. Les projets culturels et créatifs primés illustrent l’innovation au-delà des innovations purement techniques et mettent en évidence le pouvoir de l’entrepreneuriat créatif. Nous avons besoin de plus d’entrepreneurs aussi courageux, car d’autres profitent de leurs idées, en particulier dans les petites et moyennes entreprises et dans l’industrie. “La ministre d’État aux Arts, Monika Grütters, a été impressionnée par les idées primées de la start-up:” Ces succès de start-up sont des exemples remarquables de et l’esprit d’entreprise courageux que nous souhaitons beaucoup plus en Allemagne. D’autre part, ils montrent de manière impressionnante comment les industries culturelles et créatives peuvent également proposer des approches novatrices en matière de développement prospectif dans les zones rurales – l’un de nos principaux problèmes dans l’accord de coalition. Par conséquent, avec le prix d’aujourd’hui, nous souhaitons rendre plus visibles les réalisations des entrepreneurs locaux à l’échelle nationale et leur apporter un soutien concret tout au long de leur parcours. Nous sommes donc attachés aux nombreux esprits créatifs allemands, qui prennent souvent de grands risques en respectant les normes de qualité les plus strictes et en gardant à l’esprit les opportunités futures. “Parmi les lauréats de cette année, 10 travaillent sur des zones rurales. La conférence “Les industries de la culture et de la création entre ville et pays” contribuera encore davantage à la viabilité et à l’attractivité futures des régions rurales. La grande variété d’entreprises et d’initiatives des industries culturelles et créatives, en dehors des grandes régions métropolitaines, contribuera encore davantage à la viabilité et à l’attractivité futures des régions rurales. La nuit de démarrage a lieu. Le rapport de suivi 2019, qui sera publié à l’automne, contiendra des analyses fondamentales sur les industries créatives dans les zones rurales. Depuis 2010, le gouvernement fédéral attribue chaque année le titre de projet pilote culturel et créatif à 32 entrepreneurs et entrepreneurs en création. Les titulaires du titre feront partie d’un réseau national et seront accompagnés de deux mentors pendant un an. E.V. Förderer est l’initiative des industries culturelles et créatives du gouvernement fédéral, soutenue par le ministère fédéral des Affaires économiques et de l’Énergie et le commissaire du gouvernement fédéral à la Culture et aux Médias.

