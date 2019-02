French News: Les travailleurs du papier reçoivent 5,5% plus d’argent

Source: Verdi – United Services Union20. Février 2019 | Les quelque 100 000 employés de l’industrie de la transformation du papier, du carton et des plastiques recevront beaucoup plus d’argent à l’avenir. Dans la nuit du 19 au 20 février 2019, ver.di a convenu avec les employeurs lors du cinquième cycle de négociations.

À compter du 1er mars 2019, les salaires et traitements augmenteront de 2,8% et de 2,7% d’ici le 1er mars 2020. Les indemnités de formation seront augmentées à partir du 1er mars 2019 de 90 euros par mois. Les employeurs avaient demandé une clause d’ouverture pour leur donner la possibilité de payer les augmentations de tarif à une date ultérieure. Cette exigence a été complètement évitée. “Compte tenu de la situation initiale du traitement du papier, il s’agit d’un résultat honorable à l’issue d’un très long cycle de négociations collectives. Cela n’a été possible que grâce à la large participation de nombreux employés à des grèves d’avertissement “, a déclaré le négociateur de Ver.di, Frank Werneke. La convention collective a une durée de 27 mois. La commission tarifaire ver.di doit toujours être d’accord avec lui et se réunit le 20/21. Mars 2019.

