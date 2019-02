French News: Les véhicules automobiles redeviennent le principal produit d’exportation en 2018

Source: Destatis Statistisches Bundesamt – En anglais

WIESBADEN – Selon les résultats provisoires, les exportations allemandes de véhicules à moteur, de remorques et de semi-remorques se sont élevées à 229,7 milliards d’euros en 2018. L’Office fédéral de la statistique (Destatis) signale également que les véhicules à moteur, les remorques et les semi-remorques ont été le principal produit d’exportation de l’Allemagne les biens depuis 2010. Viennent ensuite les machines (193,2 milliards d’euros) et les produits chimiques et les produits chimiques (117,7 milliards d’euros) .Pour de plus amples informations: Commerce extérieur, tél.: +49 (0) 611/75 24 75, formulaire de contact

