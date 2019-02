French News: L’ordre fondé sur des règles est sous pression

Source: CDU CSU

L’Allemagne a besoin d’alliés et de la volonté de faire des compromis pour faire valoir ses intérêts sur la scène internationale. Cette conviction a été partagée par tous les orateurs de la faction de l’Union qui ont pris la parole à l’heure actuelle le 20 février sur la politique étrangère.

Le débat a été demandé par les groupes de coalition CDU / CSU et SPD sous le titre “Après la Conférence de Munich sur la sécurité: préservation et renforcement de l’ordre international fondé sur des règles”.

Le porte-parole de la faction CDU / CSU Bundestag en matière de politique étrangère, Jürgen Hardt, a exposé lors du débat du 20 février un résumé très ambigu de la 55e Conférence de Munich sur la sécurité qui s’est déroulée du 15 au 17 février 2019 dans la capitale bavaroise. De nombreux discours ont clairement montré que l’ordre international fondé sur des règles était sous pression. Elle a même été interrogée par ceux “qui ont un jour forgé cet ordre fondé sur des règles”, a déclaré Hardt, mentionnant dans ce contexte le discours du vice-président américain Mike Pence.

L’ordre multilatéral pour la résolution des conflits est sous pression, critique @juergenhardt au Bundestag La recette du succès des dernières décennies – Dialogue et compromis pour résoudre les problèmes – ne bénéficie plus de la réputation nécessaire pic.twitter.com/rKK09nJbtM

– CDU / CSU (@cducsubt) 20 février 2019

Hardt a exigé que l’on retourne à la “recette du succès des dernières décennies qui passe par le dialogue et le compromis sur des solutions communes”. Si l’Allemagne veut faire valoir ses idées et ses intérêts dans le monde, le pays a besoin d’alliés. “Je souhaite que nous revenions au compromis en tant que discipline suprême de la politique étrangère”, a déclaré M. Hardt.

“Intérêt à travailler des alliances”

Le président de la commission des affaires étrangères, Norbert Röttgen, a appelé au débat “à donner du contenu et des responsabilités aux alliances existantes et nouvelles”. L’Allemagne a tout intérêt à ce que des alliances fonctionnent. Mais il a également critiqué le fait que l’Allemagne, dans des régions telles que la mer de Chine méridionale, ne dispose que de “bénéficiaires et non de stabilisateurs”. Röttgen a suggéré que l’Allemagne, avec d’autres pays, constitue une “avant-garde” au sein de l’UE, qui poursuit une politique étrangère commune.

Dans la discussion sur l’ordre international, un changement de sujet est nécessaire, c’est pourquoi @n_roettgen. Après l’analyse, nous devons maintenant nous concentrer sur la mise en œuvre. “Nous avons affaire à une nouvelle réalité à laquelle nous devons faire face.” ▶ Forger de nouvelles alliances! pic.twitter.com/w5xrU573ye

– CDU / CSU (@cducsubt) 20 février 2019

Pour Christian Schmidt, l’Allemagne doit être plus impliquée politiquement et financièrement qu’auparavant dans l’OTAN. Il reste à discuter du “rôle que jouera un pilier européen de l’OTAN”, a déclaré Schmidt au cours du débat.

MIL OSI