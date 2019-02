Source: Espace fédéral russe

Le projet ExoMars-2016 est un projet commun de Roscosmos et de l’Agence spatiale européenne pour l’étude de Mars, de sa surface, de son atmosphère et de son climat depuis une orbite et à la surface de la planète. Il ouvrira une nouvelle phase d’exploration spatiale pour l’Europe et la Russie. Sources: press.cosmos.ru, exomars.cosmos.ru

