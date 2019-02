French News: Numérisation de la conception

Source: CDU CSU

20/02/2019

La stratégie de mise en œuvre définit cinq priorités

Demain jeudi, la stratégie de mise en œuvre du gouvernement fédéral “Façonner la numérisation” sera débattue en séance plénière. Nadine Schön, vice-présidente du groupe parlementaire CDU / CSU, et Tankred Schipanski, porte-parole du groupe de travail sur la stratégie numérique, déclarent:

Nadine Schön: “Nous voulons et devons activement façonner la numérisation en Allemagne. Il en va de notre prospérité économique et de notre qualité de vie. Il est donc d’autant plus important pour le gouvernement fédéral de poursuivre l’agenda numérique de la dernière législature avec la stratégie de mise en œuvre de la numérisation et de tracer une voie claire avec des objectifs, des mesures et des calendriers concrets. La particularité: pour la première fois, non pas dans les ministères et les responsabilités, mais dans cinq domaines d’action concrets, dans lesquels s’inscrivent les mesures de tous les ministères. Cela offre l’occasion de briser la pensée départementale semblable à celle d’un silo et de mettre en réseau et de traiter des sujets sur plusieurs thèmes. Parce que c’est exactement ce que la numérisation exige de nous: penser au réseau, travailler ensemble, innover par l’échange plutôt que par l’isolement. Maintenant, cela dépend de la rapidité de mise en œuvre. Cela s’applique à toutes les maisons: donnez du gaz. “

Tankred Schipanski: “La numérisation n’attend pas l’Allemagne. Pour que notre pays puisse s’affirmer dans la concurrence mondiale, en tant que site industriel, de recherche et de démarrage, mais également en tant que pays moderne doté d’une administration efficace et moderne, nous avons besoin d’une stratégie claire définissant ce mandat de conception au moyen d’étapes de mise en œuvre concrètes. La stratégie de mise en œuvre du gouvernement fédéral intitulée «Numérisation modérée» définit ce fil rouge. Sur la base de divers sujets, elle livre des projets concrets, mais dans un processus ouvert permet une adaptation aux défis actuels grandissants.

Les tâches soulignées par la stratégie doivent maintenant être résolument abordées:

Nous sommes sur la bonne voie avec la gestion numérique. D’ici 2022, tous les services administratifs en Allemagne seront proposés sous forme numérique et liés via un réseau de portail. Les gouvernements fédéral, étatiques et locaux doivent continuer à travailler dans ce domaine. Assurer notre prospérité économique signifie également investir dans la recherche et le transfert de technologies futures telles que l’intelligence artificielle. Les fonds annoncés sont fermement inscrits dans les budgets, le réseau de centres d’excellence en intelligence artificielle envisagé doit prendre forme. “

