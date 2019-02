French News: O. Khokhlova: Les soins aux citoyens sont un fil rouge dans tout le message du président

Source: Russie – Conseil de la fédération

Les parlementaires ont beaucoup à faire, un certain nombre de lois doivent être adoptées, a déclaré le sénateur.

Dans le message du président russe Vladimir Poutine à l’Assemblée fédérale, les principaux thèmes sont abordés: sauver la population, soutenir les familles, vaincre la pauvreté. Cette opinion a été exprimée par Olga Khokhlova, membre du Comité de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil de la fédération. Khokhlova, Olga Nikolaevna, représentante de l’organe législatif (représentatif) de l’autorité de l’État dans la région de Vladimir

«Le président de la Fédération de Russie a souligné que l’État devrait fournir une assistance aux grandes familles monoparentales, ainsi qu’aux familles ayant un enfant handicapé», a-t-elle déclaré, notant que le chef de l’État avait appelé les sénateurs et les députés à adopter plusieurs lois sans délai. «Par exemple, lorsque vous payez une hypothèque, prévoyez une réduction du fardeau fiscal – plus les enfants sont nombreux, plus l’impôt est bas, plus six cents mètres carrés de terres sont supprimés pour les familles nombreuses, plus l’allocation aux enfants handicapés est augmentée, plus le troisième enfant naît.

L’État devrait aider les familles nombreuses, les familles monoparentales ainsi que les familles avec un enfant handicapé.

«Prendre soin des citoyens a traversé tout le message. Le Président de la Fédération de Russie a souligné que le succès de la résolution des problèmes posés servirait la croissance de l’économie. Et pour cela, beaucoup reste à faire, y compris nous-mêmes, sénateurs et députés “, a déclaré Olga Khokhlova. La sénatrice a indiqué que le président de la Fédération de Russie avait soulevé des questions sur l’augmentation de l’espérance de vie des Russes, le développement du système de santé premières étapes. «Le lancement du programme Zemsky Teacher, par analogie avec le programme Zemsky Doctor déjà en vigueur – et la levée des restrictions d’âge pour y participer – peut résoudre les problèmes d’emploi des citoyens en âge de préretraite et des retraités de nombreuses catégories d’employés de l’État. Les mesures proposées par le président de la Fédération de Russie peuvent leur procurer un revenu élevé et stable, tout en réduisant les pénuries de personnel dans les établissements médicaux et d’enseignement en milieu rural. «D’ici à la fin de 2021, toutes les écoles russes disposeront d’Internet à haut débit. La poursuite du développement des infrastructures agricoles, le soutien à l’esprit d’entreprise, la préservation de la souveraineté et la sécurité du pays restent à l’ordre du jour », a déclaré le parlementaire, commentant le message du président. Tous les responsables ont reçu le signal de rencontrer les citoyens et de résoudre leurs problèmes, en analysant la situation de chacun », a déclaré Olga Khokhlova.

