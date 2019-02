French News: Pas d’armes en Arabie Saoudite

Source: La gauche “Si les droits de l’homme et l’humanité ne doivent pas dégénérer en une simple phrase, le gouvernement fédéral doit faire en sorte que les exportations d’armes cessent d’exister sous la dictature de l’Arabie saoudite et interviennent également auprès des partenaires européens pour arrêter toutes les exportations d’armes vers les données terroristes de Riyadh.” », explique Sevim Dagdelen, vice-président et porte-parole de DIE LINKE sur la politique de désarmement, dans la perspective de la visite du ministre britannique des Affaires étrangères Jeremy Hunt à Berlin. Dagdelen a ajouté: “Ce n’était pas grave si ce n’était pas la guerre criminelle saoudienne au Yémen qui avait déclenché le blocage des exportations d’armes, mais l’implication du régime de Riyad dans l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Il est cynique de chercher des moyens de continuer à réaliser des bénéfices en exportant des armes allemandes vers ces régions de guerre et de tension. De plus, le gouvernement allemand ne doit pas non plus se plier aux exigences des sociétés de défense de nouvelles livraisons d’armes à l’Arabie saoudite, ni aux partenaires de l’OTAN, la France et la Grande-Bretagne, qui sont sans pitié en la matière. “

