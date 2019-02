French News: Plus de 30 projets caritatifs menés en 2018 par Gazprom Transgaz Makhachkala

Source: Gazprom en russe

En 2018, plus de 30 destinataires sont devenus les bénéficiaires des activités caritatives de Gazprom Transgaz Makhachkala LLC. Parmi eux figurent des organisations publiques d’anciens combattants et de handicapés, des syndicats et des forces armées, des institutions sociales pour enfants et adolescents, des centres de réadaptation pour personnes handicapées et des pensionnats pour orphelins et des institutions pour la culture, le sport et l’éducation au Daghestan.

Des ouvriers du gaz ont équipé une classe d’écoliers dans le village de Kafır-Kumukh du district Buinaksky de la République, ont réparé le bâtiment de l’école primaire n ° 78 de Makhachkala, en vue de district. L’année dernière, des travailleurs du gaz du Daghestan ont fait appel au Centre des anges gardiens pour la protection de la maternité et de l’enfance, ainsi qu’aux familles avec enfants handicapés et aux habitants de la république qui se trouvaient dans une situation difficile.

Gazprom transgaz Makhachkala a contribué au développement et à la promotion d’un mode de vie sain en soutenant des manifestations sportives – le Championnat républicain de la Fédération de natation de la République du Daghestan et le festival culturel et sportif républicain pour les personnes handicapées Opportunités “Nous pouvons tout faire!”, Les championnats du club de football pour enfants “Gazovik” et “L’école de sport d’échecs du nom de A. E. Karpov.”

À la veille du Nouvel An, des travailleurs du gaz ont visité des cadeaux d’élèves d’établissements parrainés – un pensionnat pour orphelins de Makhachkala et un refuge social pour enfants et adolescents, un centre de réadaptation pour enfants et adolescents handicapés dans le district de Karabudakhkent au Daguestan et des étudiants gagnants et lauréats des concours créatifs républicains.

Historique Gazprom transgaz Makhachkala LLC est une filiale à 100% de PJSC Gazprom, qui assure le transport de gaz aux consommateurs de la République du Daghestan, des républiques et des territoires du Caucase du Nord de la Fédération de Russie ainsi qu’aux États de la Transcaucasie. Le volume annuel de gaz transporté par l’entreprise dépasse 7 milliards de mètres cubes. La société compte 12 divisions, dont 5 départements de gazoducs, la gestion de la récupération d’urgence, le centre d’ingénierie et technique, le centre de formation et de production et plusieurs autres, qui ont mis en œuvre des systèmes de gestion de la qualité ISO 9001: 2015 et de gestion environnementale ISO 14001. : 2004 et gestion de la sécurité et de la santé au travail OHSAS 18001: 2007. L’équipe compte environ 2 000 personnes.

