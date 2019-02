French News: Prix ​​à la production en janvier 2019: + 2,6% par rapport à janvier 2018

Source: Destatis Statistisches Bundesamt – En anglais

Prix ​​à la production des produits industriels, décembre 2018 + 0,4% par rapport au mois précédent + 2,6% par rapport au même mois l’année précédenteGrand tableau WIESBADEN – En janvier 2019, l’indice des prix à la production pour les produits industriels a augmenté de 2,6% par rapport au mois l’année précédente. En décembre 2018, l’Office fédéral de la statistique (Destatis) signalait un taux de variation annuel global de 2,7%. Par rapport au mois précédent, décembre 2018, l’indice global avait augmenté de 0,4% en janvier 2019 (-0,4% en décembre 2018 et + 0,1% en novembre 2018). En janvier 2019, les indices de prix de tous les principaux groupes industriels ont augmenté par rapport à janvier 2018: les prix de l’énergie ont augmenté de 7,2% (+ 0,6% par rapport à décembre 2018). Les prix des biens de consommation durables ainsi que les prix des biens d’équipement ont augmenté de 1,6%. Les prix des biens intermédiaires ont augmenté de 1,2% et ceux des biens de consommation non durables de 0,6%. L’indice global sans tenir compte de l’énergie était de 1,2% en hausse en janvier 2018 et de 0,2% en hausse par rapport à décembre 2018.Plus de données détaillées tableau Indices des prix à la production pour les produits industriels (61241-0006) dans la base de données GENESIS-Online. Pour plus d’informations: Prix à la production, tél.: +49 (0) 611/75 27 50, formulaire de contact

