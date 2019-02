French News: Prix ​​à la production janvier 2019: + 2,6% par rapport à janvier 2018

Source: Office fédéral de la statistique de Destatis, prix commerciaux à la production, janvier 2019 + 0,4% sur un mois + 2,6% sur un an Agrandir l’image WIESBADEN – Les prix à la production pour les produits industriels étaient 2,6% plus élevés qu’en janvier 2018. En décembre 2018 le taux de variation annuel avait été de + 2,7%. Selon l’Office fédéral de la statistique (Destatis), les prix à la production ont augmenté de 0,4% sur un mois. En janvier 2019, les fluctuations des prix de l’énergie ont eu le plus grand impact sur l’évolution globale des prix à la production. L’énergie était 7,2% plus chère que l’année précédente. Les prix de l’énergie ont augmenté de 0,6% par rapport au mois précédent de décembre 2018. Outre les prix de l’énergie, les prix à la production ont augmenté de 1,2% par rapport à janvier de l’année précédente. Par rapport à décembre 2018, ils ont augmenté de 0,2%.

Évolution spécifique des prix de l’énergie en janvier 2019 Variation en% de janvier 2019 par rapport à janvier 2018décembre 2018Électricité électrique11,72,2 dont: pour les redistributeurs25,55,5 pour les clients contractuels spéciaux10,40,0 pour les ménages1,11,4Gaz naturel (distribution) 10,02,3autres: les revendeurs12,93 Pour l’industrie11,8-1,7pour les centrales8,5-2,6huile minérale0,3-5,9,9 y compris: diesel2,6-6,0Fuel fuel2,5-3,5L’essence comme carburant ou comme carburant 21,10,5 produit d’investissement 1,6% plus cher en janvier 2019 qu’en janvier 2018 (+ 0,6% par rapport à décembre 2018), les biens de consommation durables ont également augmenté de 1,6% (+ 0,4% par rapport à décembre 2018). Les biens intermédiaires étaient 1,2% plus chers en janvier 2019 qu’en janvier 2018. Par rapport à décembre 2018, les prix ont légèrement augmenté de 0,1%. La farine de céréales a enregistré une hausse des prix particulièrement élevée par rapport au même mois de l’année précédente, avec une hausse de 11,3% (+ 3,3% par rapport à décembre 2018). Les aliments pour bétail coûtent 10,1% de plus. La fonte, l’acier et les ferro-alliages étaient 3.7% plus chère (-0.3% par rapport à décembre 2018). Moins coûteux qu’en janvier 2018, le plomb, le zinc, l’étain et les produits semi-finis (-15,9%) ainsi que les matières premières secondaires (-10,3%). Les consommables étaient 0,6% plus chers en janvier 2019 qu’en janvier 2018, en légère hausse de 0,1% par rapport au mois précédent de décembre. La nourriture était 0,2% plus chère qu’en janvier 2018 (inchangé par rapport à décembre 2018). Les pommes de terre transformées ont coûté 14,2% de plus qu’il ya un an et les produits de boulangerie, 3,0% de plus. Les prix les plus bas ont été notamment ceux du sucre (-18,7%), du beurre (-7,5%), des jus de fruits et de légumes (-4,7%) et du café (-4,0%). Indice des prix à la production pour les produits industriels (ventes intérieures) – Allemagne -Année / mois2015 = variation de 100% par rapport à l’année précédente moisMonthorn2018JAN102,42,10,5Février102,31,8-0,1Mars102,41,80,1avril102,81,90,4mai103,32,50,5juni103,72,90,4juillet103, 92,90,2August104,23,10,3September104,73,20,5Oktober105,03,30,3November105,13,30,1Dezember104,72,7-0,42019Januar105,12,60,4davon: Vorleistungsgüter105,61,20, 1Investissements104,11,60,6Convenience104,91,60,4Consommables104,50,60,1Énergie105,77,20,6Notes méthodologiques: L’indice mesure l’évolution des prix des industries extractives, manufacturières, de l’énergie et de l’eau Produit en Allemagne et vendu sur le marché intérieur. Il représente les variations de prix à un stade précoce du processus économique. La date de référence est le 15 du mois de référence. Des informations détaillées sont disponibles à la rubrique Indice des prix à la production pour les produits industriels. À partir du 21 février 2019, vous pourrez également télécharger Fachserie 17, Reihe 2 “Indice des prix à la production pour les produits industriels”, qui contient tous les résultats actuels. Vous trouverez également des séries chronologiques à partir du 21 février 2019 sur la table Prix à la production pour les produits industriels (61241-0006). Informations complémentaires: Prix de producteur, Tél .: +49 (0) 611/75 27 50, Formulaire de contact Vous trouverez d’autres résultats et informations supplémentaires dans le domaine de l’indice des prix à la production pour les produits industriels.Suivez nous sur Twitter

