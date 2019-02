French News: Réunion constitutive de la commission Integrationsfähigkeit

Source: Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales Aujourd’hui, les membres de la commission se réunissent pour la première fois à la Chancellerie fédérale sur les conditions de la capacité d’intégration. La ministre d’État Annette Widmann-Mauz:

L’intégration ne se termine pas par l’apprentissage d’une langue, elle commence par elle. La commission devrait établir des normes pour une intégration réussie. Celles-ci incluent des structures pour toutes les personnes dans notre pays, telles que des soins adéquats dans des garderies, des écoles et des logements et un accès au marché du travail. Mais il s’agit aussi d’éducation politique, de valeurs, de respect et de règles qui déterminent une coexistence pacifique.

Ministre fédéral du travail, Hubertus Heil:

Le travail joue un rôle central dans l’intégration: la plupart des personnes d’origine immigrée veulent trouver du travail pour pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs proches. Et quiconque travaille, est en contact, apprend l’allemand plus rapidement et peut contribuer activement à la société. Nous avons déjà fait beaucoup de progrès sur cette voie difficile, mais nous voulons être encore meilleurs – également dans l’optique d’une immigration de travailleurs qualifiés.

Dr. Markus Kerber, secrétaire d’État au BMI:

Il ne s’agit plus uniquement de réfugiés: nous devons élargir notre regard. Nous devons également examiner les conditions de vie locales, la société dans son ensemble et leur réceptivité, ainsi que tous les groupes d’immigration, y compris ceux qui sont ici depuis des décennies ou qui proviennent d’autres pays de l’UE. Cela devrait être fait par la commission.

Le ministère fédéral de l’Intérieur du Bâtiment et de l’Intérieur, le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales et le Commissaire du gouvernement fédéral à la migration, aux réfugiés et à l’intégration ont conjointement proposé les membres du Cabinet fédéral, composés de personnalités de renom issues du monde scientifique et pratique. La présidence est assurée par Derya Çağlar, membre de la Chambre des représentants de Berlin, et Ashok Sridharan, maire de la ville fédérale de Bonn. Derya Çağlar, membre de la Chambre des représentants de Berlin:

Je suis heureux de partager mon expérience en tant qu’homme politique et député de Berlin-Neukölln à la commission. Particulièrement dans mes antécédents familiaux personnels, les solutions aux problèmes de migration sont importantes pour moi. L’excellente composition de la Commission produira de bons résultats et des propositions concrètes – pour les villes et les zones rurales.

Ashok Sridharan, maire de la ville fédérale de Bonn:

Dans les municipalités, nous constatons chaque jour l’importance des problèmes liés à l’intégration. Que ce soit l’espace vital, les emplois ou la démocratie et les valeurs d’une part, les inquiétudes de ceux qui sont ici depuis un certain temps, d’autre part, nous devons prendre au sérieux ce qui émeut tout le monde et montrer en même temps les opportunités offertes par la diversité dans un monde globalisé.

L’objectif de la Commission est de décrire les conditions d’intégration sur le marché du travail et les conditions sociales et démographiques, et de proposer des normes pour les améliorer, afin d’aborder des questions structurelles telles que les services d’intérêt général et les questions socioculturelles telles que Valeurs. Dans ses travaux, la Commission est dédiée à la fois à la nouvelle immigration, par exemple des réfugiés et des citoyens de l’UE, ainsi que des personnes qui vivent déjà en Allemagne depuis longtemps et qui sont issues de l’immigration. La Commission tient également compte de la capacité et de la volonté de l’ensemble de la société et travaillera de manière indépendante et ouverte. Lors d’audiences publiques et de discussions d’experts, elle cherchera à dialoguer avec la société et pourra faire appel à des compétences supplémentaires, notamment des organisations faîtières locales, mais également d’organisations de migrants, d’associations bénévoles, de fondations, de partenaires sociaux et de pays. aux pays, aux communautés et à la société civile. Ils devraient contribuer à promouvoir la cohésion de la société et l’acceptation de la vie dans une société de migrants de tous les côtés, ainsi qu’à renforcer la confiance dans l’action gouvernementale. La Commission 2020 présentera ses recommandations à court et à moyen terme sous la forme de recommandations. un rapport. Le gouvernement fédéral soumet ensuite cette information au Bundestag allemand.

