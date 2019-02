French News: Réunion du conseil d’administration du ministère des Affaires étrangères chargée d’examiner les résultats des travaux des organes du service diplomatique pour 2018

Source: Ministère des affaires étrangères du Bélarus

Le 20-02-2019, le 20 février 2019, le conseil des ministres des Affaires étrangères s’est réuni de manière prolongée au ministère des Affaires étrangères de la République du Bélarus pour examiner les résultats des travaux du service diplomatique en 2018.

Le Premier ministre de la République du Bélarus, Sergei Rumas, des représentants de l’administration présidentielle, du Conseil des ministres et de l’Assemblée nationale, des chefs d’un certain nombre d’organismes et d’organisations républicains chargés de la promotion du commerce extérieur et de grands exportateurs biélorusses ont pris part à la réunion. les résultats des travaux du ministère des Affaires étrangères en 2018 dans les domaines de la politique étrangère et de l’économie extérieure, en indiquant les moyens de mettre en œuvre les mesures pertinentes; x tâches définies par le chef de l’État biélorusse.

V. Makei a noté que, dans des conditions extérieures difficiles, le Bélarus maintenait le cap de la souveraineté, conduisant une politique multi-vecteur indépendante et équilibrée, développant des processus d’intégration dans l’espace eurasien, diversifiant le commerce extérieur et renforçant la sécurité non seulement à l’échelle régionale mais aussi mondiale. a souligné le caractère opportun et la faisabilité en 2019 de l’initiative du Président du Bélarus d’organiser un nouveau dialogue élargi, similaire à celui d’Helsinki qui dit protsessu.Po V.Makeya, Belarus remplit clairement ses obligations dans le cadre du partenariat stratégique avec la Russie, continue de renforcer la tendance à la normalisation des relations sur le « vecteur euro-atlantique. » Le développement du dialogue politique et de la coopération avec les pays de la CEI, ainsi que les pays d’Asie, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique latine, visant principalement à diversifier l’activité économique étrangère, a été noté. biens, créant de nouvelles industries orientées vers l’exportation.

En général, les tâches sur la voie de l’économie étrangère, formulées par le chef de l’Etat, restent inchangées: il s’agit d’une augmentation de l’efficacité de l’activité économique étrangère; la préservation des marchés traditionnels, l ‘«ouverture» de nouveaux marchés et leur fixation; Attirer des investisseurs sérieux et prometteurs dans le pays Des aspects spécifiques de l’activité économique étrangère, des moyens de réduire les déséquilibres commerciaux et des réserves pour accroître les exportations sur l’exemple de partenaires spécifiques ont été examinés dans les discours des ambassadeurs biélorusses en Russie, Chine et Turquie. tirer le meilleur parti de l’adhésion de la République de Biélorussie à des associations économiques interétatiques, l’intégration de l’économie nationale dans le contexte international S’organisant de manière équilibrée et favorable aux conditions du pays, tout en éliminant les nouveaux obstacles au commerce des biens et services des entreprises biélorusses sur les marchés étrangers et en prévenant leur apparition, le Premier ministre du Bélarus, Sergei Rumas, s’est concentré sur les tâches définies par le chef de l’Etat sur le développement socio-économique de la Biélorussie pour 2019. Il a longuement insisté sur les caractéristiques qualitatives du potentiel d’exportation, les possibilités de son augmentation et sa diversification par le biais de l’entrée sur les marchés étrangers des petites et moyennes entreprises, notamment en renforçant leur participation à l’exportation de services. Il a souligné la nécessité d’améliorer la qualité du travail dans le domaine des technologies de l’information et de la communication et a élaboré le programme de la présidence biélorusse au sein de l’UEU en vue de préparer des initiatives biélorusses visant à utiliser les outils d’intégration visant à promouvoir les intérêts nationaux. négociations en vue de l’adhésion de la République du Bélarus à l’OMC.

MIL OSI