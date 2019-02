French News: Sécurité juridique pour les entreprises allemandes et les consommateurs

Source: CDU CSU

L’Allemagne veut minimiser les conséquences négatives du Brexit pour les entreprises et les consommateurs

Le Comité des finances a achevé aujourd’hui ses discussions sur la loi relative à la fiscalité et les réglementations complémentaires relatives au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (loi d’accompagnement fiscale au Brexit – Brexit-StBG). Antje Tillmann, porte-parole du groupe parlementaire CDU / CSU (finances), et le rapporteur responsable, Matthias Hauer, expliquent:

“La loi nous fournit la réglementation fiscale et financière nécessaire pour surveiller le retrait du Royaume-Uni de l’UE. Et cela, qu’il s’agisse d’un Brexit réglementé ou non.

La réglementation fiscale empêche que seul le Brexit entraîne des conséquences juridiques négatives pour le contribuable. Alors u.a. Les contrats Riester ne déclenchent pas l’utilisation préjudiciable de contribuables qui résident au Royaume-Uni pour des “contrats hérités”. De même, la forme juridique de Limited continuera à être taxée en précisant que seul le Brexit n’entraînera pas la découverte et la taxation des réserves occultes.

Le projet de loi permet à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (BaFin) dans le secteur des marchés financiers de prendre des mesures pour éviter des inconvénients pour le fonctionnement ou la stabilité des marchés financiers ou pour la protection des assurés pour une période maximale de 21 mois après la date du Brexit. Nous avons précisé que le BaFin n’utilise généralement pas les délais les plus longs lorsqu’il présente sa première demande forfaitaire et complète, mais qu’il agit plutôt dans l’optique du risque et qu’il peut également être prolongé. Le gouvernement fédéral fera rapport au Comité des finances après 12 mois sur les mesures prises par le BaFin. “

