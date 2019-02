French News: Sentiment du marché: “par nécessité et avec peu de conviction”

Source: Boerse FrankfurtSummary Les investisseurs professionnels continuent de faire preuve de retenue. Selon Joachim Goldberg, les 4% qui achètent des actions depuis la semaine dernière ne le faisaient pas davantage par nécessité de limiter les pertes que par conviction. Certains pourraient même prendre des bénéfices de l’avis de l’économiste comportemental. Ainsi, le sentiment du marché des deux groupes d’investisseurs est à nouveau de niveau. Relativement parlant, les attentes des investisseurs sont clairement neutres avec respectivement +13 et +12 points dans l’indice de confiance. Goldberg soupçonne qu’il existe une incertitude sur le point de savoir si les gains de prix récents constituent en réalité un renversement ou simplement une correction d’une tendance baissière plus large. “Ce n’est pas une mauvaise nouvelle pour le DAX.”

20 février 2019. FRANCFORT (Bourse de Francfort). Une fois de plus, une semaine s’est écoulée et on peut encore avoir l’impression que beaucoup de joueurs ne savent pas quoi faire avec la récente montée en puissance du DAX. Bien sûr, il y a toujours un même argument en faveur de la hausse des cours des actions qui est entamée, en particulier aux États-Unis: l’espoir de parvenir à un accord dans le différend commercial américano-chinois. Mais il est compréhensible que les investisseurs européens n’accompagnent surtout pas une résolution de ce conflit avec la même joie que les Boersians de l’autre côté de l’Atlantique. Parce que le prochain différend commercial – même si les responsables américains se réfèrent à plusieurs reprises aux engagements pris par les États-Unis de s’abstenir de mesures punitives à l’encontre de l’UE – s’est au moins révélé comme un élément troublant dans l’esprit de nombreux acteurs. Au moment où le département du Commerce des États-Unis a publié son rapport sur la menace que font peser sur Donald Trump les importations de voitures de l’UE en provenance de l’UE, le week-end dernier, il était devenu un fantôme longtemps réprimé parmi le grand public et les commentateurs. Il est donc compréhensible que les investisseurs institutionnels que nous avons interrogés toutes les semaines et dont l’horizon de négociation est à moyen terme et pour lesquels nous avons indirectement confirmé qu’il y avait trop peu d’intérêts d’achat la semaine dernière restent hésitants. Parce que l’optimisme, mesuré par rapport à l’indice de confiance de Francfort, n’a augmenté que de 10 points à +13 points par rapport à la semaine précédente. Et si vous regardez les changements d’humeur dans les camps individuels, il devient clair que la hausse chez les optimistes était associée à une réticence, du moins en grande partie. À cause des pessimistes qui ont utilisé le revers la semaine dernière plutôt par nécessité, à cause de la conviction de racheter, seuls les deux tiers se sont tournés vers les flics. Le reste a rejoint les joueurs neutres, dont le groupe avec 29% de tous les répondants non seulement aussi haut depuis le 25 juillet de l’année dernière, pas plus, mais récemment tout aussi grand comme le groupe des pessimistes l’a été – les deux groupes réunis continuent de fournir une majorité décente, mais avec une voix, nous retrouvons une tendance inverse dans les investisseurs privés. Cependant, dans ce groupe, qui s’était déjà manifesté dans les semaines précédentes avec un optimisme frappant, il n’a que très peu pris de profit. Au lieu de cela, un petit groupe de joueurs auparavant neutres semble être devenu actif en tant que Baissiers, de sorte que l’indice des investisseurs privés à la Bourse de la Bourse de Francfort a chuté de 5 points pour atteindre un niveau de +12 points. par. Cependant, de nombreux indices donnent à penser que les investisseurs privés ont eu plus de succès ces dernières semaines que leurs homologues institutionnels. Leur optimisme est encore relativement limité. Cela est particulièrement évident du fait que l’indice de confiance de Francfort avec une valeur de +13 points se situe presque exactement au niveau des valeurs moyennes des 3 ou 6 derniers mois. Et ceci en dépit du fait que le DAX a encore augmenté de 1,5% par rapport à la semaine précédente. Toutefois, ce positionnement relativement neutre reflète également une certaine incertitude parmi les Boersiens quant à savoir si le DAX a réellement inversé la tendance ou si la hausse de plus de 8% des prix depuis le début de l’année n’est qu’une correction dans une tendance à la baisse plus large. , Au moins, l’enquête d’aujourd’hui donne l’impression que, en particulier, la majorité des acteurs institutionnels ne sont pas aussi optimistes qu’ils le pensent. Ce n’est pas une mauvaise nouvelle pour le DAX.20. Février 2019, © Goldberg & Goldberg pour boerse-frankfurt.deVotre opinion compte: attentes du marché vis-à-vis des investisseursTous les investisseurs intéressés sont invités à participer. Cela ne prend que 15 secondes. Chaque mardi, vous recevrez un courrier électronique avec un lien vers le sondage. Vous recevrez les résultats de l’analyse par courrier électronique.

Commentaire vidéo de Joachim Goldberg [contenu intégré] Indice de confiance des investisseurs institutionnels

BullishBearishNeutralTotal42% 29% 29% ggü. dernier sondage + 4% -6% + 2%

DAX (modification de la semaine dernière): 11 350 (+170 pts) Indice de la Bourse de Francfort des investisseurs institutionnels: +13 points (en date de la semaine dernière: +3 points)

Indice de confiance des investisseurs privés

BullishBearishNeutralTotal45% 33% 22% ggü. dernier sondage-1% + 4% -3%

DAX (changement de la semaine précédente): 11 350 (+170 pts) Indice Sentiment de la bourse de Francfort Investisseurs privés: +12 points (en date de la semaine dernière: +17 points)

À propos de l’indice boursier Frankfurt SentimentL’indice boursier Francfort varie entre -100 (pessimisme total) et +100 (optimisme total), le passage de valeurs positives à négatives marque la ligne neutre ,

