Source: BDI – Fédération des industries allemandes, les académies allemandes des sciences, l’Agence allemande de l’énergie et le BDI ont défini des domaines d’action pour réussir la transition énergétique et atteindre les objectifs de 2050 en matière de lutte contre le changement climatique. La condition préalable est une action rapide et déterminée des politiciens.

MIL OSI