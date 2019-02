French News: Seule une loi anti-jetable peut réduire le gaspillage alimentaire

Source: La gauche “En Allemagne, l’élimination en masse des aliments comestibles a pris des proportions absurdes. Dix-huit millions de tonnes de nourriture finissent dans les poubelles chaque année, alors que 5,1 millions de personnes ne peuvent se permettre un repas sain et régulier. Cela ne devrait pas continuer comme ça. Nous avons besoin de directives législatives et pas seulement de nouvelles séries de discussions “, a déclaré Amira Mohamed Ali, porte-parole du groupe DIE LINKE en charge de la consommation, dans la perspective de la” Stratégie nationale de réduction du gaspillage alimentaire “adoptée aujourd’hui par le Cabinet. Mohamed Ali poursuit: “En France, les supermarchés sont interdits. Les détaillants doivent donner aux organismes de bienfaisance des aliments invendus mais toujours comestibles. Le montant des dons a augmenté de 22%. De plus, les supermarchés accordent plus d’attention à la commande de produits qu’ils n’achètent pas beaucoup. Cela peut également être mis en œuvre en Allemagne: dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations Unies, le gouvernement fédéral s’est engagé à réduire de moitié le gaspillage alimentaire d’ici 2030. Cependant, nous allons rater cet objectif si le gouvernement fédéral continue à serrer les freins à main plus sévères pour éviter les pertes de nourriture inutiles.

MIL OSI