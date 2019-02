French News: Site officiel de Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Pour les médias / Communiqués de presse / Visite du Président de la République de Lituanie en Pologne – Programme de presse

Source: Président de la Pologne en polonais

Les 21 et 22 février 2019 (jeudi-vendredi), la Présidente de la République de Lituanie, Dalia Grybauskaite, qui se rendra à Varsovie (le 21 février) et à Lublin (le 22 février) se rendra en Pologne.

Le programme de visite de la presse:

Varsovie, le 21 février 2019 (jeudi)

14h00 Cérémonie de bienvenue officielle du Président de la République de Lituanie à la présidence de la République de Lituanie Cour du Palais présidentiel. pour les médias accrédités à KPRP Entrée des médias du bureau des laissez-passer en heures 13,15 à 13,30. Installation de voitures de transmission à des heures 12h30.

14 h 15: conversation “aux quatre yeux” entre le président de la République de Pologne et le président de la République de Pologne, le palais présidentiel, la salle blanche Lech Kaczyński Photo opp. pour les médias accrédités en KPRP – POOL

14.50 Séances plénières de la délégation présidée par le Président de la République de Pologne et le Président de la République de Pologne, Palais présidentiel, Salle Image, photo opp. pour les médias accrédités au KPRP – POOL Time: 15h40 Signature de documents en présence des présidents de la République de Pologne et de la République de Pologne et du Conseil présidentiel, Column HallLa présence de médias accrédités au KPRPL’entrée de journalistes du bureau des passes en heures. 15.10-15.20 Installation des voitures de transmission jusqu’à 12h30. 15 h 50 Rencontre du président de la République de Pologne et du président de RL avec des représentants des médiasPałac Prezydencki, Sala KolumnowaLa présence de médias accrédités au KPRP L’entrée de journalistes du bureau des laissez-passer pour le fauteuil. 15,10 à 15,20. Installation de voitures de transmission à des heures 12h30.

16 h 50 Rencontre Le Président de la République de Lituanie avec le Président du Sejm de la République de Pologne fournit le Centre d’information du Sejm à 17 h 25. Réunion Le Président de la République de Lituanie avec le Président du Sénat de la République de Pologne. Informations fournies par le Centre d’information du Sénat

19 h 30 Participation du Président de la République de Pologne au dîner officiel en l’honneur du Palais présidentiel du Président de la République de Lituanie, salle Column. pour les médias accrédités dans KPRP – POOL Apparition des représentants des médias du bureau des laissez-passer en heures. 18,40 à 19,00. Varsovie, le 22 février 2019 (vendredi)

9 h 00. Réunion – Le président de la République de Lituanie avec le président du Conseil des ministres de la République de PologneKPRML’information est communiquée par le Centre d’information du gouvernement de Lublin, le 22 février 2019 (vendredi).

11 heures: dépôt officiel de la couronne par les présidents de la République de Pologne et de la République de Lituanie au monument de l’Union de Lublin à Lublin, Plac LitewskiPhoto op. pour les médias accrédités dans la ville de Lublin. Apparition de représentants des médias dans le secteur de la presse du 10h15 à 10h30: Installation des voitures de transmission jusqu’à 9.00.

13 h 50 Visite des présidents de la République de Pologne, Andrzej Duda, de la République de Lituanie, Dalia Grybauskaite et de l’Ukraine Petro Poroshenko au siège de la brigade lituano-polono-ukrainienne Du Grand Hetman Konstanty Ostrogski, Lublin, ul. Radziszewskiego 4Entrée de journalistes dans le secteur de la presse à partir de 12.45-13.00. Installation de voitures de transmission à des heures 12.00.

– Cérémonie de bienvenue aux présidents par les commandants de BrigadePhoto opp. pour les médias accrédités dans la ville de Lublin – Photo commune des présidents avec des soldats Photo opp. pour les médias accrédités dans la ville de Lublin

– Entretiens trilatéraux de la délégation de la République de Pologne, de la République de Lituanie et de l’Ukraine sous la présidence de PhotoPhoto opp. – POOL 15h00 Réunion des présidents de la République de Pologne, de la République de Lituanie et de l’Ukraine avec des représentants des médias – Présence de médias accrédités dans la ville de Lublin – Entrée de journalistes dans le secteur de la presse. 12.45-13.00. Installation de voitures de transmission à des heures 12.00.

Service de presse réservé aux personnes accréditées. L’acceptation de l’accréditation est terminée. Il n’y a pas de laissez-passer permanent pendant la visite.

REMARQUE! Le bureau de presse de la KPRP informera les rédactions de l’allocation d’espace dans les points de presse de POOL.

Veuillez ajuster la tenue en fonction des circonstances.

Les informations sur les accréditations et le service de presse de la visite des présidents de la République de Pologne, de la Lituanie et de l’Ukraine à Lublin sont fournies par le porte-parole du maire de Lublin, Katarzyna Duma, tél.: +48 (81) 466 20 45; téléphone portable 781 590 212,

Informations sur la visite Le Président de la République de Lituanie en Pologne a communiqué avec le bureau de presse de la Chancellerie du Président de la République de Pologne, Michał Zatyka, tél.

