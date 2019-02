Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a commenté le message du chef de l’Etat.

La priorité incontestable du message du président de la Fédération de Russie à l’Assemblée fédérale est devenue un problème social, à savoir la préservation de la nation. Vladimir Krugly et Vladimir Krugly, membre du Conseil de la fédération pour la politique sociale, et Vladimir Igorevich, représentant de l’organe exécutif du gouvernement de la région d’Oryol, ont commenté le sujet du message. Bien sûr, nous allons essayer de les remplir », a déclaré le sénateur.

Voir aussi

Il a noté que le Président avait abordé en détail des questions telles que la constitution de pensions et d’allocations, les paiements en faveur des enfants, y compris les enfants handicapés, les allégements fiscaux accordés aux familles nombreuses. «C’est formidable, car toutes les familles avec enfants sentiront une amélioration absolue de leur position», déclare Vladimir Krugly.

La section du Message consacrée à la médecine était très importante, intéressante et spécifique.

Selon le parlementaire, la partie du message consacrée à la médecine était très importante, intéressante et concrète. Des dispositions du document telles que la disponibilité de soins médicaux, la construction de points médicaux et d’obstétrique, l’introduction du projet «Polyclinique Lean», le programme de lutte contre le cancer, le développement des soins palliatifs et les centres de rééducation pour enfants doivent être mises en œuvre aussi rapidement que possible dans les régions de Russie, a déclaré le sénateur “Y compris, cela doit être fait dans la région d’Oryol, que je représente au Conseil de la Fédération et où beaucoup a été fait pour développer le secteur de la santé”, a déclaré la loi. donneur

MIL OSI