French News: Véhicules à moteur depuis 2010 le plus important bien d’exportation

Source: Office fédéral de la statistique DestatisWIESBADEN – En 2018, selon les premiers résultats, 229,7 milliards d'euros de véhicules à moteur et de pièces de véhicules automobiles ont été exportés depuis l'Allemagne. Comme le précise l'Office fédéral de la statistique (Destatis), les véhicules à moteur et leurs pièces sont les principaux produits exportés par l'Allemagne depuis 2010. Les machines valant 193,2 milliards d'euros et les produits chimiques, 117,7 milliards d'euros, occupaient la deuxième et la troisième place. Les principales marchandises importées par l'Allemagne en 2018 étaient des équipements de traitement de données, ainsi que des produits électriques et optiques d'une valeur de 117,4 milliards. Les véhicules automobiles et leurs pièces détachées (116,9 milliards d'euros) et les produits chimiques (88,2 milliards d'euros) ont enregistré les excédents à l'exportation les plus importants en 2018 en ce qui concerne les véhicules automobiles et leurs pièces (112,7 milliards d'euros), les machines (106 6 milliards d'euros) et des produits chimiques (29,5 milliards d'euros). Les excédents d'importation ont été principalement enregistrés pour le pétrole et le gaz et les produits agricoles. Pour ces biens, le commerce extérieur allemand a représenté un excédent d'importation de 56,4 milliards d'euros pour le pétrole et le gaz en 2018 et de 21,3 milliards d'euros pour les produits agricoles. Les principaux acheteurs de véhicules et de pièces automobiles ont été les États-Unis, avec une valeur d'exportation de 27 2 milliards d'euros. Les véhicules à moteur et leurs pièces détachées ont été importés des États-Unis pour un montant de 5,2 milliards d'euros, ce qui se traduit par un excédent des exportations allemandes de 22,0 milliards d'euros pour les véhicules à moteur.

