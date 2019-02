Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur russe a présenté des initiatives concrètes qui définissent les objectifs du pays pour l’avenir proche et futur, a déclaré le sénateur.

Dans son discours à l’Assemblée fédérale, le président russe Vladimir Poutine a pris des initiatives spécifiques pour définir les objectifs du pays pour l’avenir proche et futur, a déclaré Zinaida Dragunkina, présidente du Comité de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil de la Fédération, représentante de l’autorité législative (représentante) de Moscou.

Voir aussi

Le sénateur a souligné la partie du discours concernant la politique démographique, la protection de la maternité et de l’enfance. Elle a noté les propos de Vladimir Poutine selon lesquels la tâche essentielle est de sauver les gens, de renforcer les valeurs familiales traditionnelles, de soutenir les familles avec enfants, en particulier les grandes familles incomplètes, où les enfants handicapés sont élevés. Zinaida Dragunkina a évoqué le nouveau train de mesures sociales proposé par le chef de l’Etat pour soutenir ces familles, qui a été accueilli avec un chaleureux applaudissement. «Cela est conforme aux buts et objectifs de la Décennie de l’enfance qui s’est tenue dans le pays, déclarée par décret du chef de l’État depuis 2018. La présidence de la Fédération, Valentina Matvienko, dirigée par la Présidente du Conseil de la Fédération, dirigera le Conseil récemment créé sous l’autorité du Président de la Fédération de Russie sur la mise en œuvre de la politique de l’État en matière de protection de la famille et des enfants », a-t-elle déclaré.

L’ensemble de mesures sociales visant à aider les familles avec enfants est conforme aux buts et objectifs de la Décennie de l’enfance dans le pays

S’agissant de l’éducation, le sénateur a souligné la tâche assignée par le président de la Fédération de Russie visant à garantir des conditions modernes pour tous les enfants dans toutes les écoles, sans exception. «Nous ne devrions pas avoir d’écoles où il n’ya ni eau courante, ni chauffage ni égouts. Le chef de l’Etat a fixé un délai de deux ans pour clore cette question. Le gouvernement de la Fédération de Russie est chargé d’aider les régions qui ne disposent pas de moyens propres pour le résoudre “, a souligné le parlementaire.” D’ici à 2021, doter toutes les écoles d’un accès Internet à haut débit, qui permettra aux écoliers de bénéficier des enseignements d’enseignants réputés Selon Zinaida Dragunkina, les problèmes de qualité de l’éducation, des manuels scolaires, de la formation Adrov. « Insistant sur une proposition a été faite en 2020 pour commencer la mise en œuvre du programme » enseignant Zemski « par analogie avec le programme » docteur Zemski ». Ce sujet a été abordé à plusieurs reprises lors de nos auditions parlementaires, “tables rondes”, réunions avec les travailleurs du village sur le site du Conseil de la Fédération “, a déclaré la responsable du Comité de la FS. centres à Vladivostok, Kaliningrad, Kemerovo et Sébastopol, le développement de l’art populaire, du patrimoine historique et culturel. Selon le sénateur, parallèlement à cela, l’État se concentre sur la création de centres de recherche et d’enseignement, l’introduction généralisée de programmes actualisés à tous les niveaux de l’enseignement professionnel. Dans ces questions, vous pouvez vous appuyer sur l’expérience positive du mouvement WorldSkills, le projet «Ticket to the Future». Zinaida Dragunkina a également souligné les difficultés rencontrées pour trouver et soutenir de jeunes talents. Il est important qu’en 2024, Siriuses, Kvantoriums, «Projections», des centres d’éducation supplémentaire et de créativité soient apparus dans tout le pays, et plus tôt », at-elle déclaré. les jeunes – une des conditions essentielles du succès actuel et futur de la Russie. Le président a exhorté les jeunes citoyens à oser, à réaliser leurs rêves, à se mettre au service de leur famille, de leur pays. Je crois au succès du développement décisif de la Russie. Le travail productif quotidien profite aux petits et grands citoyens de notre pays », a conclu le législateur.

MIL OSI