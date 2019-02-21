Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 21 февраля – Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер провёл первое заседание рабочей группы «Энерджинет» в обновлённом составе. В рабочую группу вошли представители ведущих организаций ТЭК, органов власти, научного сообщества, отраслевые эксперты.

По словам Алексея Текслера, обновление состава профильной рабочей группы необходимо для формирования новых инициатив, связанных с реализацией дорожной карты «Энерджинет». «Изначально у нас была задача – максимально привлечь представителей бизнеса, чтобы коллеги предложили для реализации перспективные проекты. Во многом это получилось, но необходимо двигаться дальше и искать новые решения», – сказал первый замглавы энергетического ведомства.

Ключевой задачей, стоящей перед рабочей группой, является разработка требований к комплексным пилотным проектам, утверждение принципов их формирования и согласования, мер поддержки как в рамках дорожной карты «Энерджинет», так и со стороны институтов развития. В числе приоритетов дорожной карты – переход к выполнению комплексных проектов, активное привлечение организаций ТЭК, которые являются ключевыми участниками инновационных процессов в энергетике и заказчиками исследований и разработок и могут выступать интеграторами проектов.

Первый заместитель Министра напомнил, что дорожная карта «Энерджинет» была одобрена президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России в сентябре 2016 года, и за это время удалось достичь определенных результатов. В частности, к реализации было одобрено пять проектов в рамках дорожной карты «Энерджинет», в рамках конкурса «Развитие-НТИ» 47 организациям малого и среднего бизнеса была оказана поддержка по тематикам НИОКР, создан ряд центров компетенций по направлению «Энерджинет», а также инфраструктурный центр по реализации направления «Энерджинет» Национальной технологической инициативы.

Говоря о задачах рабочей группы в новом составе, Алексей Текслер подчеркнул, что необходимо отработать конкретные проекты, исходя из предпосылок и процессов развития современной энергетики, в инновационном развитии которой заинтересованы представители и бизнеса, и государства.

СПРАВОЧНО:

Состав рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты «Энерджинет» Национальной технологической инициативы:

Гринько О.В.

–

лидер (соруководитель) рабочей группы,

директор ООО «Т-Система»

Текслер А.Л.

–

соруководитель рабочей группы,

первый заместитель Министра энергетики Российской федерации

Корев Д.А.

–

ответственный секретарь рабочей группы,

директор программ и проектов АО «РВК»

Холкин Д.В.

–

заместитель лидера (соруководителя) рабочей группы, руководитель Центра развития цифровой энергетики фонда «Центр стратегических разработок Северо-Запад»

Чалый А.М.

–

заместитель лидера (соруководителя) рабочей группы, генеральный директор ООО «Разумные электрические сети»

Кулапин А.И.

–

заместитель соруководителя рабочей группы, директор Департамента государственной энергетической политики Министерства энергетики Российской Федерации

Баркин О.Г.

–

заместитель председателя правления

НП «Совет рынка»

Бердников Р.Н.

–

Член Совета по приоритетному направлению научно-технологического развития «Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии»



Бокарев Б.А.

–

советник генерального директора АО «Техснабэкспорт»

Васильев Ю.В.

–

исполнительный директор Института арктических технологий МФТИ

Волкова И.О.

–

заведующая кафедрой общего и стратегического менеджмента НИУ ВШЭ

Волошин А.А.

–

заведующий кафедрой «Релейной защиты и автоматики энергосистем» НИУ МЭИ

Воротницкий В.В.

–

заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту АО «ГК «Таврида Электрик»

Дубнов О.М.

–

вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий («Сколково»)

Ковальчук В.В.

–

референт Департамента промышленности и инфраструктуры Аппарата Правительства Российской Федерации

Комаров К.Б.

–

первый заместитель генерального директора – директора блока по развитию и международному бизнесу ГК «Росатом»

Конев А.В.

–

директор по инновациям ФБГУ «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации

Меребашвили Т.А.

–

руководитель блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»



Митрова Т.А.

–

директор центра энергетики МШУ «Сколково»



Ольхович Е.А.

–

заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»



Опадчий Ф.Ю.

–

заместитель Председателя Правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы»



Селезнев В.С.

–

первый заместитель Председателя комитета по энергетике Государственной Думы Российской Федерации



Удальцов Ю.А.

–

заместитель председателя правления ООО «Управляющая компания «Роснано»



Шадрин В.А.

–

директор Департамента информационных технологий ПАО «Ругсидро»

29.01.2019

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (Ленинградское РДУ) 28 января 2019 года в 11:00 в энергосистеме г.

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