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Алексей Текслер провёл первое заседание рабочей группы «Энерджинет» в обновлённом составе

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 21 февраля – Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер провёл первое заседание рабочей группы «Энерджинет» в обновлённом составе. В рабочую группу вошли представители ведущих организаций ТЭК, органов власти, научного сообщества, отраслевые эксперты.
По словам Алексея Текслера, обновление состава профильной рабочей группы необходимо для формирования новых инициатив, связанных с реализацией дорожной карты «Энерджинет». «Изначально у нас была задача – максимально привлечь представителей бизнеса, чтобы коллеги предложили для реализации перспективные проекты. Во многом это получилось, но необходимо двигаться дальше и искать новые решения», – сказал первый замглавы энергетического ведомства.

Ключевой задачей, стоящей перед рабочей группой, является разработка требований к комплексным пилотным проектам, утверждение принципов их формирования и согласования, мер поддержки как в рамках дорожной карты «Энерджинет», так и со стороны институтов развития. В числе приоритетов дорожной карты – переход к выполнению комплексных проектов, активное привлечение организаций ТЭК, которые являются ключевыми участниками инновационных процессов в энергетике и заказчиками исследований и разработок и могут выступать интеграторами проектов.
Первый заместитель Министра напомнил, что дорожная карта «Энерджинет» была одобрена президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России в сентябре 2016 года, и за это время удалось достичь определенных результатов. В частности, к реализации было одобрено пять проектов в рамках дорожной карты «Энерджинет», в рамках конкурса «Развитие-НТИ» 47 организациям малого и среднего бизнеса была оказана поддержка по тематикам НИОКР, создан ряд центров компетенций по направлению «Энерджинет», а также инфраструктурный центр по реализации направления «Энерджинет» Национальной технологической инициативы.

Говоря о задачах рабочей группы в новом составе, Алексей Текслер подчеркнул, что необходимо отработать конкретные проекты, исходя из предпосылок и процессов развития современной энергетики, в инновационном развитии которой заинтересованы представители и бизнеса, и государства.
СПРАВОЧНО:
Состав рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты «Энерджинет» Национальной технологической инициативы:

Гринько О.В.

лидер (соруководитель) рабочей группы,
директор ООО «Т-Система»

Текслер А.Л.

соруководитель рабочей группы,
первый заместитель Министра энергетики Российской федерации

Корев Д.А.

ответственный секретарь рабочей группы,
директор программ и проектов АО «РВК»

Холкин Д.В.

заместитель лидера (соруководителя) рабочей группы, руководитель Центра развития цифровой энергетики фонда «Центр стратегических разработок Северо-Запад»

Чалый А.М.

заместитель лидера (соруководителя) рабочей группы, генеральный директор ООО «Разумные электрические сети»

Кулапин А.И.

заместитель соруководителя рабочей группы, директор Департамента государственной энергетической политики Министерства энергетики Российской Федерации

Баркин О.Г.

заместитель председателя правления
НП «Совет рынка»

Бердников Р.Н.

Член Совета по приоритетному направлению научно-технологического развития «Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья,  формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии»
 

Бокарев Б.А.

советник генерального директора АО «Техснабэкспорт»

Васильев Ю.В.

исполнительный директор Института арктических технологий МФТИ

Волкова И.О.

заведующая кафедрой общего и стратегического менеджмента НИУ ВШЭ

Волошин А.А.

заведующий кафедрой «Релейной защиты и автоматики энергосистем» НИУ МЭИ

Воротницкий В.В.

заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту АО «ГК «Таврида Электрик»

Дубнов О.М.

вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий («Сколково»)

Ковальчук В.В.

референт Департамента промышленности и инфраструктуры Аппарата Правительства Российской Федерации

Комаров К.Б.

первый заместитель генерального директора – директора блока по развитию и международному бизнесу ГК «Росатом»

Конев А.В.

директор по инновациям ФБГУ «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации

Меребашвили Т.А.

руководитель блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
 

Митрова Т.А.

директор центра энергетики МШУ «Сколково»
 

Ольхович Е.А.

заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»
 

Опадчий Ф.Ю.

заместитель Председателя Правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы»
 

Селезнев В.С.

первый заместитель Председателя комитета по энергетике Государственной Думы Российской Федерации
 

Удальцов Ю.А.

заместитель председателя правления ООО «Управляющая компания «Роснано»
 

Шадрин В.А.

директор Департамента информационных технологий ПАО «Ругсидро»

29.01.2019

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