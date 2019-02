Аэрофлот второй год подряд отмечен премией Cellars in the Sky среди авиакомпаний с лучшими винами

Source: Russia Aeroflot

21 февраля 2019 года, Москва. — Аэрофлот вновь получил престижную международную премию Cellars in the Sky, которой ежегодно отмечаются авиакомпании мира, предлагающие своим пассажирам лучшие вина в высоких классах обслуживания. Компания второй год подряд удостоена бронзовой медали в категории «Лучшее крепленое десертное вино в бизнес-классе». Церемония награждения победителей состоялась в Лондоне.

Как и год назад, успех Аэрофлоту принес портвейн Grahams 10 Year Old Tawny Port — напиток 10-летней выдержки, который считается высшим классом португальского виноделия.

Конкурс Cellars in the Sky проводится ежегодно с 1985 года журналом Business Traveller — всемирно известным британским изданием о путешествиях. В этом году в соревновании участвовали 33 авиаперевозчика со всего мира. Была проведена «слепая» дегустация спиртного, которое они предлагали пассажирам элитных классов в 2018 году, — всего 240 бутылок.

Аэрофлот считается одним из мировых лидеров по качеству сервиса на борту, он постоянно совершенствует меню питания своих пассажиров и винную карту. Так, в классе Бизнес на международных рейсах будет предлагаться изысканное шампанское Bollinger, на внутренних — Drappier. Также с февраля пассажирам класса Эконом на некоторых рейсах свыше 3 часов предлагается вино. А на рейсах от 6 часов — вино и пиво.

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также завоевал рейтинг «пять звёзд» от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

MIL OSI