А. Клишас: Поднятая Президентом РФ проблема уголовного преследования бизнеса актуальна и заслуживает внимания

Source: Russia – Council of the Federation

Возможно, пришло время вносить изменения в законодательство, считает сенатор.

Поднятая Президентом РФ проблема уголовного преследования бизнеса безусловно актуальна и заслуживает внимания, заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

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Сенатор отметил, что эта тема неоднократно обсуждалась на самом высоком уровне, Так, Пленум Верховного Суда Российской Федерации посвятил этому вопросу постановление «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности».

«Вместе с тем, исполнение указанного постановления районными судами оставляет желать лучшего, в связи с чем в 2017 году Совет Федерации обращался в Верховный Суд с соответствующим письмом. После нашего обращения было принято Постановление Пленума Верховного Суда «О ходе выполнения судами РФ постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 года «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности». Хочу отметить, что я сам выступал на этом заседании Пленума Верховного Суда», — сказал Андрей Клишас.

Пришло время вносить изменения в законодательство

По словам сенатора, несмотря на разъяснения Верховного Суда проблемы в обозначенной Президентом сфере остаются. «С учетом того, что такие гибкие механизмы регулирования правоприменительной практики как постановления Пленума Верховного Суда работают не в полной мере, возможно, пришло время вносить изменения в законодательство. У нас в Комитете СФ имеются определенные наработки, в том числе касающиеся усиления роли прокурора при избрании и продлении меры пресечения в виде заключению под стражу, подготовленные по поручению Председателя Совета Федерации», — сказал парламентарий.

«Дополнительно хотелось бы отметить случаи, когда все сотрудники той или иной компании только по факту совместной работы могут попасть под такой квалифицирующий признак как группа лиц по предварительному сговору. В уголовном процессе есть несколько квалификаций групповых преступлений – от «группы лиц», до «преступного сообщества». Каждая разновидность группы имеет свои формы и виды соучастия, распределения ролей и степени вовлеченности, все это четко закреплено в общей теории уголовного права и процесса. Не исключаю, что бывают случаи, когда все сотрудники организации осведомлены о преступной деятельности отдельных ее сотрудников, а может и участвуют в такой деятельности. Но в подавляющем большинстве случаев это не так – если генеральный директор организации совершил мошенничество, вряд ли он посвящал в свои планы электрика или грузчика. Считаю, что правоприменительная практика в данном вопросе подлежит корректировке», — заключил Андрей Клишас.

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