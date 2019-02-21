Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел прием граждан в городе Петушки Владимирской области.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Владимирской области Александр Пронюшкин ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области в рамках работы в регионе провел прием граждан в г. Петушки.

Обсуждались вопросы газификации частных и многоквартирных домов, включения жилья в категорию аварийного, ремонта автодорог

В мероприятии приняли участие более 20 жителей города, а также близлежащего Покрова. Прием проходил с участием представителей администрации Петушинского района.

Александр Пронюшкин

Поднятые заявителями вопросы касались газификации частных и многоквартирных домов, включения жилья в категорию аварийного, ремонта автодорог. В частности, группа жителей Покрова обратилась к сенатору с просьбой помочь в организации съезда на одну из улиц с федеральной трассы.

«Чаще всего ко мне обращаются пенсионеры, родственники инвалидов, многодетные матери. Их интересуют жилищные проблемы, социальная помощь, льготы, тарифы. Для меня главное — добиться результата при решении поднятых гражданами вопросов», — подчеркнул Александр Пронюшкин.

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