Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор провел прием граждан в городе Петушки Владимирской области.
Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Владимирской области Александр Пронюшкин ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области в рамках работы в регионе провел прием граждан в г. Петушки.
Обсуждались вопросы газификации частных и многоквартирных домов, включения жилья в категорию аварийного, ремонта автодорог
В мероприятии приняли участие более 20 жителей города, а также близлежащего Покрова. Прием проходил с участием представителей администрации Петушинского района.
Александр Пронюшкин
Поднятые заявителями вопросы касались газификации частных и многоквартирных домов, включения жилья в категорию аварийного, ремонта автодорог. В частности, группа жителей Покрова обратилась к сенатору с просьбой помочь в организации съезда на одну из улиц с федеральной трассы.
«Чаще всего ко мне обращаются пенсионеры, родственники инвалидов, многодетные матери. Их интересуют жилищные проблемы, социальная помощь, льготы, тарифы. Для меня главное — добиться результата при решении поднятых гражданами вопросов», — подчеркнул Александр Пронюшкин.