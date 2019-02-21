Б. Жамсуев: Взаимодействие с органами местного самоуправления поможет развитию юнармейского движения в Забайкалье

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание по движению Юнармия в Чите.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края в рамках рабочей поездки в регион принял участие в совещании по развитию юнармейского движения в Забайкальском крае. В мероприятии приняли участие представители правительств края, города Читы, краевого ДОСААФ, военного комиссариата, 29-й армии и других заинтересованных организаций и учреждений.

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Сенатор сообщил, что в соответствии с поручением Председателя СФ по реализации предложений Министра обороны РФ, направленных на дальнейшее развитие Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» необходимо активизировать деятельность в крае по активному вовлечению школьников и молодежи в это движение.

В регионе создано двести семнадцать юнармейских отрядов.

Участники совещания отметили хорошие результаты участия юнармейцев края в мероприятиях федерального уровня. Также юнармейцы принимают активное участие в социально-значимых мероприятиях региона, в том числе посвященных годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

Вместе с тем, выявлены задачи, которые необходимо решать в кратчайшие сроки. Это недостаточное финансирование, отсутствие кадрового обеспечения в образовательных организациях края, необходимость создания Дома Юнармии в краевом центре.

Баир Жамсуев отметил, что одним из путей решения обозначенных проблем, в том числе, касающихся создания действенного механизма финансового, материально-технического и кадрового обеспечения юнармейского движения является заключение соглашений регионального штаба Движения с органами местного самоуправления Забайкальского края и в перспективе — заключение соглашения Главного штаба Юнармии с Правительством Забайкальского края.

Сенатор выразил готовность принять активное участие в деятельности краевого движения Юнармии и взял под свою ответственность организацию работы по созданию юнармейских отрядов в Агинской школе №2 пос. Агинское. Он поставил на свой личный контроль развитие юнармейского движения в Агинском Бурятском округе Забайкальского края.

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