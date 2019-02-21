Встреча с главой Новгородской области Андреем Никитиным

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Андрей Сергеевич, какая ситуация у вас складывается, расскажите, пожалуйста.

А.Никитин Никитин Андрей Сергеевичгубернатор Новгородской области : Уважаемый Владимир Владимирович! Во-первых, хотел Вас поблагодарить за те слова, которые Вы сказали вчера в своём Послании. Для нашего региона это крайне важно.

Это, конечно, поддержка молодых семей, поддержка молодых родителей, те инициативы, которые связаны с обратным пересчётом пенсий.

У нас Новгородская область – это регион с наибольшей долей пенсионеров в структуре численности. И конечно, мы будем исполнять все Ваши поручения с максимальной отдачей.

В.Путин: У вас, не помните, сколько примерно людей, которым по существующей ещё системе доплачивают до прожиточного минимума?

А.Никитин: Около двух тысяч человек. Естественно, эта цифра значительно увеличится у нас.

И что хотел доложить. Мы активно включились в национальный проект: строим школы, строим пять детских садов уже в этом году, ещё семь построим до 2021 года.

Практически по всем проектам у нас начата реализация: это школы, это детские сады, это модернизация водных объектов – такая значимая для нас тема, чистая вода, это ремонт дорожной сети.

Благодаря Вашей поддержке больше тысячи километров мы за эти два года отремонтировали и уже в рамках национального проекта будем планово двигаться, чтобы в Новгородской области плохих дорог не было. Задача такая, так что здесь работаем.

Частные инвестиции у нас растут. Условия для инвесторов стараемся создавать. Порядка 20 предприятий сегодня у нас находятся в стадии строительства или капитальной модернизации, то есть это либо новые предприятия, либо те, кто активно планирует увеличивать свой выпуск.

И конечно, развитие экспорта. Регион недалеко от границ, поэтому у нас порядка 30 процентов всего выпуска продукции – это экспорт, и мы планируем эту долю, конечно, наращивать.

Примерно основные вот такие параметры.

В.Путин: Как у вас по «социалке» в целом? Имею в виду, прежде всего, уровень заработной платы в социальной сфере – учителей, врачей.

А.Никитин: Мы вошли в пилотный проект по долговременному присмотру и уходу – то, о чём Вы тоже вчера сказали. Это очень важный проект, он позволил нам около двух тысяч пенсионеров вовлечь дополнительно в систему социальной защиты, в этом году уже будет четыре тысячи пенсионеров.

Создали гериатрический центр, и, конечно, это потребовало и обучения, и дополнительных расходов на зарплату социальных работников. Все эти расходы мы в бюджете запанировали.

По учителям. Программа «Учитель России» – это программа совместно со Сбербанком. То есть у нас учителя, молодые преподаватели университетов едут в районы, преподают, и мы им тоже доплачиваем – частично мы, частично Сбербанк. То есть появляются молодые учителя, которые привносят какую-то новую динамику.

По здравоохранению у нас, наверное, одна из самых непростых ситуаций. Сегодня мы 84-е в стране по уровню смертности, и, конечно, это требует очень серьёзных и взвешенных решений.

Самый большой вопрос, который есть, – это отсутствие первичного звена, то есть, опять-таки цитирую Вас, это ФАПы [фельдшерско-акушерские пункты], это мобильные диагностические комплексы, это мобильные поликлиники.

Первую такую поликлинику мы запустили в прошлом году, она у нас работает. То есть нам нужно, чтобы как можно больше диагностики попадало к людям.

В.Путин: В рамках нацпроекта «Здравоохранения» что предусмотрено для вашей области?

А.Никитин: Для нашей области – это ФАПы и мобильные ФАПы, это мобильные маммографы и мобильные рентгены.

В.Путин: Сколько всего?

А.Никитин: ФАПов, по-моему, 37.

В.Путин: А в какой срок?

А.Никитин: Этот и следующий год, мы всё по плану делаем.

Предусмотрено создание эндоваскулярных центров, то есть нам важно, у нас две межрайонные больницы, кроме Великого Новгорода, – это Старая Русса и Боровичи.

И важно, чтобы там были суперсовременные комплексы и по сердечным заболеваниям, и по онкологической диагностике для того, чтобы людей только в Новгород не возить…

В.Путин: Да, конечно. На месте обследоваться.

А.Никитин: Быстрее всё это делать.

Есть, конечно, проблемы – это состояние самих больниц. В Боровичах больница, её как военный госпиталь использовали в 40-е годы, примерно с тех пор толком не ремонтировалась.

И те задачи, которые перед нами стоят как перед областным правительством, мало получить деньги на эндоваскулярный центр – надо ещё на эти деньги модернизировать системы, например, электроснабжения больниц, потому что те сети, которые там есть, современное оборудование не выдерживают. Поэтому здесь, наверное, основной вызов для региональной власти находится именно в существенном изменении качества здравоохранения в регионе.

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