Встреча с главой ФНПР Михаилом Шмаковым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Михаил Викторович, если Вы вчера заметили, некоторые из тем, которые мы с Вами раньше обсуждали, в определённой степени вошли в Послание.

М.Шмаков: Да, не просто заметил – я это отметил с большим оптимизмом, потому что, действительно, многие решения давно назревали.

Но самое главное, Вы отметили, что только последовательное, поступательное развитие экономики даст нам больше возможностей для того, чтобы более эффективно решать эти социальные вопросы.

И что особенно я отметил, что все выплаты пенсионерам должны быть над пенсией. Не просто доводить этими выплатами до минимального прожиточного минимума пенсионера, это должно быть, конечно, над прожиточным минимумом.

В.Путин: Иначе это не новое решение.

М.Шмаков: Совершенно верно. Это, во-первых.

Во-вторых, действительно, как Вы подчеркнули, что это не оправдывает ожидание пенсионеров и тех людей, которые видят последние решения, а потом в пересчёте на собственные доходы получается, что они ничего не выигрывают, а в некоторых случаях даже проигрывают.

В.Путин: Смотрится как манипуляция…

М.Шмаков: Совершенно верно.

У меня ещё одна тема есть, чтобы эту тенденцию, имею в виду тенденцию решений продолжить и для работающих. Потому что у нас есть решение Конституционного Суда, которое принято в конце 2017 года, что все компенсационные и стимулирующие выплаты должны быть над минимальным размером оплаты труда.

Однако у нас до сих пор не разрешён спор с Правительством. Правительство упорствует в своём подходе, что тариф может быть меньше, чем минимальный размер оплаты труда, через эти надбавки доводить это, значит, до минимального размера оплаты труда.

Это полностью противоречит решению Конституционного Суда, здравому смыслу и, в общем-то, тому подходу, который сейчас продемонстрирован для пенсионеров.

Поэтому хотелось бы с этим обратиться ещё раз к Вам – эту проблему обсудить для того, чтобы были сделаны какие-то посылы для того, чтобы всё-таки решить эту проблему.

В.Путин: Хорошо, мы сейчас это обсудим, потому что сама постановка вопроса, безусловно, правильная. Вместе с тем следует, наверное, отметить, что решение Конституционного Суда, о котором Вы упомянули, касалось исключительно работающих в районах Крайнего Севера.

М.Шмаков: Не совсем…

В.Путин: Да, там так прямо и написано в решении Суда. Речь шла о надбавках тем, кто работает на Крайнем Севере. Но это не исключает того, что мы не должны думать о проблеме в целом. Давайте подумаем, и такое поручение я ещё раз дам Правительству.

М.Шмаков: Конечно, это надо внимательно ещё раз посмотреть, потому что постановка вопроса не совсем правильная, потому что тариф может быть меньше, чем МРОТ.

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