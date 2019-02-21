Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#главное#космодромы#Байконур#Egyptsat21.02.2019 21:31

Выполнен запуск спутника Egyptsat-A

Сегодня, 21 февраля 2019 года, с космодрома Байконур в 19:47 мск осуществлен запуск ракеты космического назначения «Союз-2» со спутником Egyptsat-A, созданным в интересах Правительства Арабской Республики Египет.

Космический аппарат Egyptsat-A предназначен для съемки земной поверхности с высоким пространственным разрешением. После выполнения программы летных испытаний спутник будет передан на управление египетской стороне.

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