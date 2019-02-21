В Культурно-спортивном центре «Газодобытчик» состоялся «Урок мужества»

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Новости проектов и регионов

21 февраля 2019, 19:30

20 февраля в Культурно-спортивном центре «Газодобытчик» ООО «Газпром добыча Уренгой» прошел «Урок мужества» для учеников «Газпром-классов» и участников профориентационных программ.

Доброй традицией, в рамках патриотического воспитания молодежи, в канун Дня защитника Отечества стало проведение встречи подрастающего поколения со старшим поколением новоуренгойцев. В этом году урок был посвящен важной дате — 30-летию со дня вывода войск из Афганистана.

Иван Забаев, председатель Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Уренгой профсоюз», Анатолий Кондрацкий и Николай Хилько, сотрудники Управления технологического транспорта и специальной техники ООО «Газпром добыча Уренгой», поделились с подростками историями из своей биографии, рассказали об участии в военных действиях в Афганистане и контртеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе.

Справка

ООО «Газпром добыча Уренгой» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Общество создано для разработки Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире. В состав производственного комплекса входят: 22 установки комплексной подготовки газа, два нефтепромысла, 20 дожимных компрессорных станций, пять станций охлаждения газа, свыше 2800 эксплуатационных скважин, две компрессорные станции по утилизации попутного нефтяного газа и насосная станция подачи конденсата. За годы работы проложено свыше 1300 км межпромысловых и 2800 км внутрипромысловых продуктопроводов, создана мощная промышленная инфраструктура, обеспечивающая надежную работу нефтяных и газовых промыслов.

Природоохранная деятельность ООО «Газпром добыча Уренгой» сертифицирована в соответствии с международными стандартами ISO 14001 и признана соответствующей требованиям экологического менеджмента. На предприятии трудятся более 12 тыс. человек. Головной офис находится в Новом Уренгое.

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