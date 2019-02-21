Source: Russia Federal Space

#ЦПК#пилотируемая космонавтика#главное#МКС-59#МКС-60#Союз МС-1221.02.2019 18:00

В ЦПК прошла предполётная пресс-конференция экипажей МКС-59/60

Сегодня утром в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина прошло заседание Межведомственной комиссии, которая подвела итоги готовности к космическому полёту основного и дублирующего экипажей МКС-59/60. На заседании присутствовали представители Госкорпорации «Роскосмос», ЦПК, РКК «Энергия», Федерального медико-биологического агентства, NASA, ESA и др.

Основной и дублирующий экипажи транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-12» доложили о готовности к выполнению программы полёта, поблагодарили специалистов ЦПК и других организаций за хорошую подготовку.

По заключению комиссии экипажи к выполнению полёта по программе 59/60-й экспедиции на ТПК «Союз МС-12» и российском сегменте МКС подготовлены и могут приступить к заключительному этапу предстартовой подготовки на космодроме Байконур.

После заседания Межведомственной комиссии состоялась предполётная пресс-конференция основного и дублирующего экипажей МКС-59/60. В состав основного экипажа вошли командир ТПК «Союз МС-12» Алексей Овчинин (Роскосмос), бортинженер-1 корабля Ник Хейг (NASA) и бортинженер-2 корабля Кристина Кук (NASA). Дублирующий экипаж утверждён в составе космонавта «Роскосмоса» Александра Скворцова, астронавта ESA Луки Пармитано и астронавта NASA Эндрю Моргана.

Первый вопрос, который интересовал журналистов, беседовали ли Алексей Овчинин и Ник Хейг после неудачного старта с психологами и как себя чувствуют в эмоциональном плане сейчас. «Сразу после прошлого старта у нас были беседы с психологами, после чего и они успокоились, что с нами всё хорошо, да и мы в психологическом плане чувствуем себя в полном порядке, поэтому, я думаю, всё у нас получится в этот раз», — ответил Алексей Николаевич. «Психологическая подготовка является частью нашей общей подготовки к любому полёту, — добавил Ник Хейг. — Во время подготовки к предыдущему полёту мы также работали с психологами. У нас отличная команда психологов работает в NASA. Для меня октябрьская неудача прошла без последствий, и моя семья тоже довольно спокойна, мы вместе готовились к своему следующему полёту».

Особое внимание представители СМИ уделили длительности предстоящей экспедиции, подготовке в NASA и ЦПК, выходах в открытый космос, планирующихся у российских космонавтов и их американских коллег, а также о научной программе. «Большинство задач осталось с предыдущей экспедиции, — рассказал Алексей Овчинин. — Появились и новые задания. В процессе полёта могут какие-то новые эксперименты появиться. Мы к ним готовы. Одной из самых интересных для меня работ будет выход в открытый космос. У нас достаточно много задач, которые мы должны выполнить в процессе внекорабельной деятельности. Мы будем снимать очень много оборудования, которое стояло на экспонировании, и потом возвращать его на Землю, где учёные будут смотреть, как прошёл этот эксперимент, какие материалы подверглись факторам космического полёта, а какие — нет. Думаю, это даст дальнейшее развитие производству космической техники».

Экипажи поговорили с прессой в том числе и о своих увлечениях. Например, Кристина Кук рассказала, как будет заниматься йогой в космосе. «Я очень люблю занятия йогой, и в космосе это тоже будет возможным, — ответила Кристина. — Астронавты, которые прежде были на борту МКС, разработали комплекс упражнений по растяжке. У нас будет свободное время, когда мы сможем заниматься своими любимыми делами на станции».

Экипаж Александра Скворцова до этого дублировал экипаж Олега Кононенко, поэтому представителей СМИ заинтересовало: есть ли польза от двойного дублирования? «Это немножко выходит из традиций, — заметил Александр Александрович. — Когда ты работаешь в размеренном порядке, сначала дублируешь, потом готовишься к основному полёту. Но на самом деле это будет накладывать на Байконуре особо волнительный оттенок — провожать тех ребят, к которым потом прилетишь. Мы с Алексеем уже поговорили по этому поводу: мы их будем провожать, они нас — встречать. Хорошая традиция. На самом деле, наш экипаж готов, но лишняя тренировка никогда не помешает. Думаю, это положительно скажется, когда будем стартовать».

«Для меня каждая тренировка — как экзамен, — добавил Лука Пармитано. — Я работаю на сто процентов, чтобы всё сделать как можно профессиональнее. А потом, когда у нас будут комплексные экзамены, всё будет, как на тренировке. Для меня это ещё одна возможность провести время с экипажем, с которым встретимся в космосе. Это возможность ещё раз на Байконуре проверить реальный корабль. Всё это видеть, чувствовать — важно».

Экипажи во время пресс-конференции отмечали прекрасную подготовку, как за рубежом, так и в Звёздном городке, и благодарили всех специалистов ЦПК за полученный опыт. «Я прекрасно подготовлена для полёта на корабле «Союз», — отметила Кристина Кук.

В заключении журналисты спросили, будет ли экипаж МКС-59/60 вести страницы в соцсетях с борта станции. «Я считаю, что каждый, кто выполняет космический полёт, просто обязан поделиться своим опытом и впечатлениями с теми людьми на Земле, которым это интересно», — сказал Ник Хейг.

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