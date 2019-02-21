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#РКК Энергия#Космический урок#главное#образование21.02.2019 18:30

Десятый «Космический урок»

В рамках всероссийского образовательного проекта состоялся десятый «Космический урок». По традиции урок прошёл сразу на нескольких площадках, объединив в режиме прямой видеосвязи школьников из Королёва, Томска и Новосибирска, а также воспитанников сочинского Образовательного центра «Сириус». Темой урока стали космические эксперименты.

Наукоград представляли учащиеся аэрокосмического класса РКК «Энергия» (лицей № 5 г. о. Королёв), воспитанники королёвского Кванториума и победители проекта «Уроки настоящего».

Для проведения «Космического урока» пригласили авторитетных экспертов: советника генерального директора РКК «Энергия», заслуженного конструктора РФ А. Г. Чернявского, руководителя Группы оптического зондирования атмосферы Института оптики атмосферы СО РАН Ю. С. Балина, лётчика-космонавта, Героя России А. Ф. Полещука.

Школьники рассказали о своей исследовательской работе. Ребята из Новосибирска поделились сюжетом о создании автоматического лунохода с оптическими датчиками и картой местности, а томские школьники описали возможности использования лазерных технологий при изучении свойств атмосферы. Участники проекта «Уроки настоящего» своё выступление посвятили дистанционному зондированию Земли.

Томские учёные из Института физики прочности и материаловедения показали ребятам сюжет о технологии сварки трением с перемешиванием («холодная» сварка). Проверили получаемые швы на прочность воспитанники Образовательного центра «Сириус», которые испытали образцы на вибростенде в Лаборатории космических систем.

Во время урока состоялся сеанс прямой связи с Российским сегментом МКС. Участники урока смогли задать свои вопросы лётчику-космонавту Олегу Кононенко. Школьников интересовали различные аспекты орбитальных космических экспериментов: как космонавтов готовят на Земле к научной работе в космосе? чем принципиально отличаются наземные эксперименты от проводимых в космической лаборатории? как влияет невесомость на когнитивные способности человека? Командир экипажа МКС-58 подробно рассказал о своей научной деятельности, в частности об эксперименте «Сферы» (Zero Robotics).

В заключение А. Г. Чернявский призвал учителей и школьников подавать заявки на участие в экспериментах на борту МКС, которые российский экипаж будет проводить вместе с учащимися, а также задал домашнее задание на следующий урок, темой которого станет пилотируемая космонавтика.

По завершении трансляции Александр Федорович Полещук вручил гостям королёвского Кванториума — победителям проекта «Уроки настоящего» — памятные сертификаты и книги в подарок.

Прямая трансляция «Космического урока» велась на сайте tvtomsk.ru, YouTube-канале ГТРК «Томск», в официальных группах ВКонтакте и Facebook.

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