Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс#главное#конкурс21.02.2019 19:40

Конкурс «Лучший в автоматизированном проектировании»

21 февраля 2019 года в ракетно-космическом центре «Прогресс» состоялся ежегодный конкурс «Лучший в автоматизированном проектировании» по трем номинациям: «Разработка технологических процессов в САПР ТП «Вертикаль», «Нормирование технологических процессов, разработанных в САПР ТП «Вертикаль», а также на основе международных стандартов WorldSkills по компетенции «Инженерная графика CAD» с использованием Creo Parametric 2.0.

Всего в соревновании профессионального мастерства в этом году принял участие 51 человек: 21 инженер-технолог в номинациях «Разработка технологических процессов в САПР ТП «Вертикаль» и «Нормирование технологических процессов, разработанных в САПР ТП «Вертикаль», а также 30 инженеров-программистов и инженеров-конструкторов в номинации «Инженерная графика CAD», в том числе 3 представителя филиала РКЦ «Прогресс» – НПП «ОПТЭКС» (г. Зеленоград).

Конкурс на звание «Лучший в автоматизированном проектировании» проводится в РКЦ «Прогресс» с 2007 года. Участие в конкурсе принимают молодые специалисты в возрасте до 30 лет. Целью конкурса является популяризация современного инструментария системы автоматизированного проектирования, продвижение передовых технологий в производственные процессы, а также развитие движения WorldSkills по сквозным инженерным профессиям.

В настоящее время информационные технологии широко используются в ракетно-космическом центре «Прогресс», активно внедряется технология нисходящего проектирования, основанная на решениях Creo Parametric 2.0 и Windchill PDMLink. Применение данных систем значительно улучшает качество разработок, сокращает сроки проектирования технологических процессов и производства на предприятии.

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