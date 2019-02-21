Source: Russia Federal Space

#ЦПК#главное#пилотируемая космонавтика#Союз МС-12#МКС-59#МКС-6021.02.2019 14:00

«Отличные» экзамены основного экипажа МКС-59/60

Вечером 20 февраля в ЦПК завершились экзаменационные комплексные тренировки (ЭКТ) основного экипажа МКС-59/60.

Космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин с астронавтами NASA — Ником Хейгом и Кристиной Кук проходили ЭКТ на тренажёре транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз». В циклограмму «полёта» инструкторы ввели ряд нештатных ситуаций, которые содержались в экзаменационном билете.

В частности, на этапе выведения корабля после отделения его от ракеты-носителя произошел отказ автоматики системы терморегулирования. Вслед за этим в ходе тренировки было замечено неоткрытие клапана регулятора расхода жидкости, работа которого необходима для сброса избыточного тепла в корабле. На этапе сближения корабля со станцией был зафиксирован уход цели из поля зрения визира. Из-за чего дальнейшее движение в автомате стало невозможным, и экипаж перешел на ручное причаливание. При стыковке ТПК с МКС не сработал датчик захвата, вследствие чего не произошло автоматического стягивания корабля со станцией. Далее последовала разгерметизация спускаемого аппарата — вначале ложная, а затем реальная.

Экипаж своевременно обнаружил все нештатные ситуации и оперативно с ними справился.

Действия экипажа Алексея Овчинина во второй день комплексных тренировок были высоко оценены экзаменационной комиссией, которая отметила профессионализм, слаженность работы, прочные знания теории и практики.

Напомним, что завтра в ЦПК состоится предполётная пресс-конференция с участием основного и дублирующего экипажей МКС-59/60. Вылет на Байконур запланирован на 26 февраля.

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