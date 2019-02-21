Павел Сорокин: “Развитие нефтехимии в России – вопрос многогранный”

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 21 февраля. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин в интервью телеканалу “ПроБизнес ТВ” на площадке Российского Инвестиционного форума-2019 рассказал о том, какие меры разрабатывает Минэнерго России для поддержки нефтегазохимии, а также какую роль в этом процессе играет цифровизация.

Павел Сорокин отметил, что нефтегазохимия содержит большой, пока не нереализованный потенциал для экономики страны.

“Развитие нефтехимии в России – вопрос многогранный. Сектор достаточно хорошо развит, но мы видим еще больший потенциал. Чтобы его реализовать, нужно рассмотреть ряд мер, которые помогли бы сделать инвестиции экономически обоснованными. Мы знаем, что это капиталоёмкий процесс, и без поддержки государства не все инвесторы готовы вкладывать средства ”, – подчеркнул замглавы Минэнерго России.

Для развития отрасли Минэнерго России совместно с Минфином России и Минпромторгом России рассматривает ряд пакетных мер, которые позволят дать гарантии инвесторам, рассказал Павел Сорокин.

“Существенно улучшить экономику поможет, к примеру, обратный акциз на этан, его применение позволит довести доходность до 12-13%, это достаточно сильно ускорит темпы развития”, – считает он.

В то же время, добавил Павел Сорокин, инвесторы не должны забывать про необходимость внедрения цифровизации на новых производствах.

“Цифровизация в нефтегазовой сфере – не роскошь, а необходимость. Если компания хочет оставаться конкурентоспособной, ей необходимо искать способы повышения эффективности. У современных нефтехимических предприятий в России степень цифровизации уже на очень высоком уровне”, – отметил он.

С полной версией интервью вы можете ознакомится в разделе “Видеоматериалы”

10.01.2019

28 февраля 2019 года в Санкт-Петербурге состоится ежегодная технологическая конференция «Импортозамещение в нефтегазовой промышленности 2019», проходящей при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ и Комитета РСПП по энергетической политике и эне

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