Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании «круглого стола», посвященного совершенствованию законодательства в сфере защиты среды обитания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Член Комитета СФ по социальной политике Анна Отке ОткеАнна Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Чукотского автономного округа приняла участие в заседании «круглого стола» на тему «Совершенствование законодательства в сфере защиты исконной среды обитания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». Мероприятие прошло в Государственной Думе.

Как отмечалось в ходе заседания, законодательство в области защиты прав коренных народов во многом устарело и требует серьезной корректировки.

Само существование малочисленных народов во многом связано с земельными отношениями

В своем выступлении Анна Отке, представляющая в Совете Федерации Чукотский автономный округ, сообщила, что земельный вопрос — ключевой в развитии коренных народов. «Само существование малочисленных народов во многом связано с земельными отношениями, начиная с сохранения родных языков, культуры, традиционных видов хозяйствования и заканчивая отношениями между аборигенами и недропользователями».

Анна Отке подчеркнула, что реализация коренными малочисленными народами Севера права безвозмездного пользования земельными ресурсами — гарантия защиты исконной среды обитания и традиционной хозяйственной деятельности.

По словам парламентария, в Земельном, Лесном кодексах РФ и Федеральном законе «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» не нашло отражения право малочисленных народов на безвозмездное пользование землями лесного фонда, сельскохозяйственного назначения и других категорий для осуществления рыболовства, промысловой охоты и ведения северного оленеводства.

«Нуждается в увеличении срок предоставления представителям коренных народов земельного участка в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов. В настоящее время этот срок определен как не более 10 лет. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Якутии предлагает, например, увеличить этот срок до 49 лет», — сказала Анна Отке.

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