Source: Russia – Council of the Federation

Это важно для обеспечения устойчивого экономического роста, отметил сенатор.

Президент России в своем Послании Федеральному Собранию дал импульс деятельности парламентариев и Правительства по донастройке налоговой системы, что необходимо для достижения устойчивого экономического роста. Такое мнение высказал председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области «Для меня это очень важно как для руководителя профильного Комитета СФ», — отметил он.

Важно формировать благоприятный деловой климат

«Президент сказал, что все социальные программы, национальные проекты могут быть реализованы при одном условии – если мы выйдем на устойчивый динамичный рост экономики с опережающим ростом производительности труда», — указал Сергей Рябухин. Для этого важно формировать благоприятный деловой климат, что также нашло отражение в Послании, сказал парламентарий.

Сергей Рябухин обратил внимание, что большое внимание в Послании было уделено социальным вопросам, в частности, развитию ипотеки, льготам многодетным семьям, борьбе с бедностью. «Президент упомянул проект, который реализуется в ряде регионов, в том числе, в Ульяновской области – социальный контракт», — отметил Сергей Рябухин, представляющий в СФ законодательный орган Ульяновской области.

Сенатор выделил еще одну тему Послания – законодательное обеспечение высокотехнологичных производств.

«Президент подчеркнул, что этап формирования задач, целей и поиска инструментов мы прошли. Наступило время интенсивной, дружной, сплоченной профессиональной работы. Это очень важный посыл. При этом Президент отметил, что возможности для этого есть», — заключил Сергей Рябухин.

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