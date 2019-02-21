Производительность газораспределительной станции «Новотульская» будет увеличена в 2019 году

Source: Gazprom in Russian

Релиз

21 февраля 2019, 16:35

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Стороны обсудили ход реализации Соглашения о сотрудничестве. В частности, речь шла о газификации Тульской области.

В 2018 году компания завершила строительно-монтажные работы и в настоящее время ведет подготовку к вводу в эксплуатацию четырех газопроводов. Они позволят газифицировать с. Шатово Дубенского района; д. Брусну, с. Петровское и н.п. Северо-Ватцевское лесничество Одоевского района; д. Бегичево, д. Захаровку и д. Каменку Щекинского района. Кроме того, компания заканчивает работы по проектированию 23 газопроводов и двух газораспределительных станций.

В 2019 году «Газпромом» предусмотрено увеличение объема финансирования проектов, связанных с газификацией региона, в два раза — до 600 млн руб. (в 2018 году — 300 млн руб.).

Особое внимание на встрече было уделено вопросу реконструкции газораспределительной станции (ГРС) «Новотульская». Действующая ГРС имеет проектную производительность 135 тыс. куб. м газа в час и в пиковый период загружена более чем на 90%. В настоящее время выполнена проектная документация для реконструкции ГРС, получено положительное заключение Главгосэкпертизы. Проектом реконструкции предусмотрено строительство новой станции. В результате производительность ГРС будет увеличена почти вдвое — до более 260 тыс. куб. м газа в час. Это позволит обеспечить топливом в том числе строящееся металлургическое предприятие.

На встрече было принято решение о проведении реконструкции ГРС «Новотульская» в 2019 году к началу осенне-зимнего периода.

Завершается подготовка проектной документации для реконструкции ГРС «Ясногорск» и «Северо-Задонская».

Алексей Миллер и Алексей Дюмин отметили большой вклад компании в развитие спортивной инфраструктуры Тульской области. В рамках программы «Газпром — детям» в г. Туле ведется строительство самого крупного в регионе Ледового дворца. Окончание работ запланировано на текущий год. Кроме того, «Газпром» приступил к реализации в городе проекта сооружения еще одного крупного объекта — многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса.

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Тульской области действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Дорожная карта реализации проекта по расширению использования высокотехнологичной продукции в интересах компании, программа развития газоснабжения и газификации региона до 2021 года.

В 2002–2018 годах «Газпром» направил на газификацию области 4,4 млрд руб. Построено 84 газопровода общей протяженностью более 800 км. Уровень газификации региона увеличен с 76,7% до 88,8% на 1 января 2019 года.

В Тульской области в настоящее время функционируют две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции «Газпрома» — в г. Туле и г. Новомосковске.

В рамках программы «Газпром — детям» в Тульской области построено два физкультурно-оздоровительных комплекса с универсальными игровыми залами и бассейнами (в г. Щекино и п. Ленинском), специализированный спортивный зал для гимнастики, современные спортивные площадки.

Управление информации ПАО «Газпром»

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