Работник ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» стал обладателем гран-при районного фестиваля патриотической песни

Source: Gazprom in Russian

Справка

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», транспортирующее газ потребителям ближнего и дальнего зарубежья, а также осуществляющее газоснабжение 15 регионов в Приволжском и Центральном федеральных округах Российской Федерации.

Газотранспортная система компании включает в себя более 13 тыс. км магистральных газопроводов, ежегодный объем транспортируемого газа — около 170 млрд куб. м.

В составе предприятия действуют 54 компрессорных цеха, 284 газоперекачивающих агрегата, 375 газораспределительные станции, 15 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Эффективную деятельность предприятия обеспечивают 25 филиалов, в том числе 16 линейно-производственных управлений, Инженерно-технический центр, Управление аварийно-восстановительных работ, Управление материально-технического снабжения и комплектации, Управление технологического транспорта и специальной техники, Волгоавтогаз и Учебно-производственный центр.

В компании действует система экологического менеджмента ISO 14001:2004. Коллектив предприятия насчитывает около 11 тыс. работников. Головной офис расположен в Нижнем Новгороде.

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