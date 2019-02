French News: Alexey Teksler a tenu la première réunion du groupe de travail Energinet dans une composition mise à jour

Source: Ministère russe de l’énergie

Moscou, le 21 février – Alexei Texler, Premier Vice-Ministre de l’énergie de la Fédération de Russie, a tenu la première réunion du groupe de travail Energinet dans une composition mise à jour. Selon Alexei Teksler, le renouvellement du groupe de travail principal est nécessaire pour la mise en place de nouvelles initiatives liées à la mise en œuvre de la feuille de route Energie-Énergie. «Au départ, notre tâche consistait à attirer le plus possible les représentants des entreprises afin que leurs collègues puissent proposer des projets prometteurs à mettre en œuvre. Cela s’est produit à bien des égards, mais il est nécessaire d’aller de l’avant et de rechercher de nouvelles solutions », a déclaré le premier chef adjoint du département de l’énergie.

La tâche principale du groupe de travail est l’élaboration des exigences relatives aux projets pilotes intégrés, l’approbation des principes de formation et de coordination de ces projets, des mesures de soutien dans le cadre de la feuille de route Energetnet et des institutions de développement. Parmi les priorités de la feuille de route figure la transition vers la mise en œuvre de projets complexes, la participation active des entreprises énergétiques qui sont des participants clés aux processus d’innovation énergétique et des clients de la recherche et du développement, et qui peuvent jouer le rôle d’intégrateurs de projets. Conseil des présidents de la Fédération de Russie sur la modernisation de l’économie et le développement innovant de la Russie en septembre 2016. Pendant cette période, il a été possible d’atteindre x résultats. Cinq projets ont notamment été approuvés pour la mise en œuvre dans le cadre de la feuille de route Energinet: dans le cadre du concours Développement-STI, 47 organisations de petites et moyennes entreprises ont été soutenues sur des thèmes de recherche et développement, plusieurs centres de compétences ont été créés dans le sens Energinet Centre d’infrastructure pour la mise en œuvre de la direction “Initiative énergétique”.

S’agissant des tâches du nouveau groupe de travail, Alexei Texler a souligné la nécessité d’élaborer des projets spécifiques basés sur les conditions préalables et les processus de développement de l’énergie moderne, qui intéressent des représentants innovants des entreprises et de l’État. Initiative technologique nationale “Énergie”:

Grinko OV

–

chef (co-directeur) du groupe de travail, directeur de T-Sistema LLC

Teksler A.L.

–

Co-responsable du groupe de travail, Premier Vice-Ministre de l’énergie de la Fédération de Russie

Korev D.A.

–

secrétaire exécutif du groupe de travail, directeur des programmes et projets de RVC JSC

Kholkin D.V.

–

Vice-président (co-directeur) du groupe de travail, responsable du Centre de développement de l’énergie numérique de la Fondation du Centre de recherche stratégique du Nord-Ouest

Chaly A.M.

–

chef adjoint (co-directeur) du groupe de travail, directeur général de Intelligent Electrical Networks LLC

Kulapin A.I.

–

Co-chef adjoint du groupe de travail, directeur du département de la politique énergétique de l’État au ministère de l’Énergie de la Fédération de Russie

Barkin O.G.

–

Vice-président du conseil, NP «Market Council»

Berdnikov R.N.

–

Membre du Conseil sur l’orientation prioritaire du développement scientifique et technologique “Passage à une énergie propre, respectueuse de l’environnement et respectueuse des ressources, augmentant l’efficacité de l’extraction et du traitement de pointe des matières premières hydrocarbonées, la formation de nouvelles sources, les méthodes de transport et de stockage d’énergie”

Bokarev B.A.

–

Conseiller du directeur général de JSC Techsnabexport

Vasiliev, Yu.V.

–

Directeur exécutif de l’Institut des technologies arctiques MIPT

Volkova I.O.

–

Chef du département de gestion générale et stratégique, HSE

Voloshin A.A.

–

Chef du département de la protection des relais et de l’automatisation des systèmes énergétiques, MEI NRU

Vorotnitsky V.V.

–

Directeur général adjoint pour le marketing et les ventes de JSC “GC” Tavrida Electric “

Dubnov OM

–

Vice-président et directeur exécutif du groupe Technologies de l’efficacité énergétique du Fonds de développement du Centre pour le développement et la commercialisation de nouvelles technologies (Skolkovo)

Kovalchuk V.V.

–

Assistant du ministère de l’Industrie et de l’Infrastructure du gouvernement de la Fédération de Russie

Komarov K.B.

–

Premier directeur général adjoint – Directeur de la division du développement et des activités internationales de la société d’État «Rosatom»

Konev A.V.

–

Directeur de l’innovation, Agence russe de l’énergie FSBE, Ministère de l’énergie de la Fédération de Russie

Merebashvili T.A.

–

Chef de l’Unité des relations corporatives et immobilières, PJSC INTER RAO UES

Mitrova T.A.

–

Directeur du centre pour l’énergie à l’école de gestion de Moscou à Skolkovo

Olkhovich E.A.

–

Directeur général adjoint pour le développement stratégique de Rosseti PJSC

Opadchiy F.Yu.

–

Vice-président du conseil d’administration de JSC, opérateur du système unifié d’énergie

Seleznev V.S.

–

Premier vice-président du Comité de l’énergie de la Douma d’Etat de la Fédération de Russie

Udaltsov Yu.A.

–

Vice-président du conseil d’administration, société de gestion Rosnano LLC

Shadrin V.A.

–

Directeur du département des technologies de l’information de PJSC “Rugsidro”

