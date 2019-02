French News: Approche courageuse de la politique industrielle de la Renaissance!

Source: DGB – Bundesvorstand21.02.2019klartext 7 / 2019Renaissance de la politique industrielle Un plaidoyer courageux Une industrie forte, des services publics et privés de qualité, un artisanat et une négociation collective de qualité sont les piliers de notre économie. Pour que cela reste ainsi, nous avons besoin de politiques courageuses au lieu de politiques fondées sur la conviction du marché, demande le DGB-klartext.

Stratégie industrielle nationale 2030 Le ministre fédéral de l’Économie, Peter Altmaier, a présenté son “Stratégie industrielle nationale 2030” la semaine dernière. Les réponses sont venues rapidement et allaient d’horreurs à propos d’approches supposées “économiques planifiées”. Entre autres choses, la plupart des économies se sont senties immédiatement appelées, leur mantra, le marché règle tout seul, pour le répéter.Industrie – Soutien du GDPDabei est clair: Il est grand temps que le débat sur la conception de la politique industrielle allemande et européenne se poursuive. Le niveau vient. L’Allemagne est traditionnellement un pays caractérisé par une valeur ajoutée industrielle. Le secteur représente une part constamment élevée du produit intérieur brut par rapport au niveau de l’UE (voir graphique) .Les secteurs clés bénéficient d’une couverture de négociation collective élevée Des secteurs clés tels que l’industrie chimique, la construction mécanique et l’industrie automobile sont des piliers importants de la prospérité en Allemagne. La couverture de la négociation collective dans ces secteurs est élevée, de bons salaires contribuent à l’équité en matière de distribution et à la stabilité macroéconomique. Renforcer la création de valeur industrielle. L’objectif de maintenir cette orientation économique en Allemagne et de soutenir la création de valeur industrielle en Allemagne et en Europe est donc important et nécessaire. Les secteurs industriels dynamiques ont pu résister à la crise financière et ont contribué à ce que l’Allemagne soit relativement aisée par rapport à la crise économique et à la crise de l’euro et que l’économie et le marché du travail se développent bien par rapport aux autres pays européens. Source: Eurostat

Cependant, nous sommes actuellement confrontés à des défis majeurs, dus non seulement à la mondialisation et aux tensions croissantes sur les marchés internationaux, mais également aux bouleversements sociaux liés à la numérisation et à la décarbonisation progressive. Ces facteurs soulèvent des questions sur l’avenir de la production en économie réelle. Un État actif doit promouvoir une politique structurelle, énergétique et industrielle durable. Une chose doit être claire: si la politique industrielle est axée sur les besoins de la société, elle est axée sur la modernisation durable de notre économie et pour promouvoir le bon travail, il peut apporter des réponses à des problèmes humains et sociaux spécifiques. La condition de base pour cela, cependant, est qu’un État actif promeuve une politique structurelle, énergétique et industrielle durable et ne laisse pas la conception nécessaire aux marchés. Il faut remplacer la politique industrielle basée sur le marché. La mise en réseau de la création de valeur industrielle et des services liés à l’industrie devrait plutôt être renforcée, de sorte que le niveau de rémunération dans les industries de services augmente également. Un noyau industriel fort, complété par de bons services publics et privés, un savoir-faire artisanal et une couverture élevée de la négociation collective: tels sont les piliers de notre économie nationale. Pour que cela reste ainsi, beaucoup doit être fait dans un proche avenir – avec une politique plus courageuse que croyante du marché.

