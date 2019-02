French News: Certificats Trends: Wirecard, ça marche

Source: Boerse Frankfurt21. Février 2019. Francfort (Bourse de Francfort). Les fluctuations partielles des marchés financiers bouleversent les investisseurs en certificats. En plus du DAX et de l’or, les traders considèrent également Wirecard comme le sous-jacent le plus fréquemment utilisé. “Le problème de Wirecard éclipse le marché”, rapporte Simon Görich. Les produits des actions de la société munichoise figurent depuis quelques jours et quelques semaines au premier rang des ventes de la banque Baader. De manière générale, Göring enregistre une demande croissante de certificats d’investissement. Les investisseurs s’attendent à une hausse des prix “Wirecard est un sujet brûlant”, résume Anouch Wilhelms de la Commerzbank. Au cours des quatre dernières semaines seulement, le titre de la société financière et technologique a chuté dans un contexte de fortes fluctuations à court terme, qui sont passées de 152 à 109 euros. Les clients de la Commerzbank auraient réagi à ces rougeurs en se positionnant notamment dans les certificats de réduction classiques. Une valeur valable jusqu’en mars 2020 (WKN CA48CQ) avec un crédit maximal de 130 euros est tout aussi populaire qu’un produit de la mi-mars 2019 (WKN CV855F) avec un remboursement maximal de 70 euros. “Toute personne qui a acheté au prix de 62 euros arrive dans un mois à 13%”, calcule Wilhelm. Les produits de levier les plus populaires de Commerzbank sur Wirecard comprennent un certificat à triple facteur (WKN CJ8GXX) et un warrant (WKN CJ5F4C) avec un seuil de désactivation de 81,32 euros. Les investisseurs s’attendaient principalement à une hausse des prix de Wirecard. Les ventes à découvert montrent que “Wirecard nous maintient sur nos gardes”, rapporte Markus Königer, bien que les actions de Muenchner se soient à nouveau renforcées depuis l’interdiction de la vente à découvert de BaFin tend. Parmi les actions les plus échangées, ICF Bank avait cinq certificats de facteur de la société (WKNs VL8U8B, PX5WCD) et un warrant (WKN TR3L9N). Ce dernier perd toute valeur si le cours de l’action Wirecard est coté à 145 €. Kemal Bagci de BNP Paribas parle de la forte demande d’un certificat de knock-out sur Wirecard (WKN PB4FPM), qui expire dès que le stock La société touche ou est en deçà du seuil de knock-out de 34,42 euros, notamment des produits haussiers et baissiers pour les blue chips allemands. Les produits DAX en font partie et constituent, comme d’habitude, les certificats les plus échangés. Wilhelms parle de la forte demande d’un mandat d’arrêt du 19 septembre 2019 (WKN CA38BG). Si l’indice est inférieur à 9 500 points lorsqu’il est exercé, la perte totale sera perdue. De même, un produit knock-out a souvent été acheté sur l’indice boursier allemand (WKN CJ1WSR) avec un seuil de 7 520 points. Dans les livres de Königs, un certificat DAX (WKN DDU2WS) avec un seuil d’exclusion de 10 859 points occupe une position dominante. Bogci se demande si l’évolution positive actuelle du marché boursier va perdurer. “Les prévisions économiques à la baisse pour la zone euro sont l’une des principales préoccupations des investisseurs”, a déclaré le trader de BNP Paribas. Ailleurs, la sortie de l’UE du Royaume-Uni est toujours en attente et certaines grandes entreprises ont baissé leurs points de vue pour l’année en cours. Certains clients de BNP Paribas s’attendent à une baisse de la notation DAX avec l’achat d’un certificat court (WKN PX1DN0). De l’or avec un potentiel de hausse supplémentaire Selon les traders, le dernier rallye de l’or se situe dans le secteur des certificats vers le bas. Les principaux clients de Commerzbank étaient les certificats d’indice sur l’or (WKN CN4CAP) et un produit éjectable (WKN CJ18WZ) avec un seuil de 1 257 $. Bagci parle de la demande d’un produit aurifère (WKN PZ2CDD) avec un seuil de désactivation de 1 200 dollars. “L’or coté sur la base de la monnaie commune n’était plus que 220 euros en dessous du plus haut historique de tous les temps”, note Wilhelms. Actuellement, il existe une once troy de métal précieux jaune pour 1 334 $. “La pause de la Réserve fédérale pourrait donner un coup de pouce à l’or”, a déclaré Bagci.

par Iris Merker21. Février 2019

