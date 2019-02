French News: Concours “Le meilleur de la conception assistée par ordinateur”

Source: Espace fédéral russe

# RCC Progress # Concours principal 21.02.2019 19:40 Concours Le meilleur de la conception assistée par ordinateur Le 21 février 2019, le concours annuel Progress du Progress Rocket and Space Center a eu lieu dans le cadre de trois nominations: «Développement de processus technologiques dans des systèmes de CAO “Vertical”, “Rationnement des processus technologiques développés dans le système de CAO” Vertical “, ainsi que sur la base des normes internationales WorldSkills sur la compétence” Engineering Graphics CAD “avec Creo Parametric 2.0. Au total, dans le concours professionnel cette année, 51 personnes ont participé à ce projet: 21 ingénieurs de processus dans les nominations «Développement de processus technologiques dans le système de CAO TP Vertical» et «Rationnement des processus technologiques développés dans le système de CAO TP Vertical», ainsi que 30 ingénieurs logiciels et ingénieurs de conception en nominations “Engineering Graphics CAD”, comprenant 3 représentants de la branche du RCC Progress – NPP OPTEKS (Zelenograd). Le concours pour le titre “Le meilleur de la conception assistée par ordinateur” se tient au RCC Progress depuis 2007. Les jeunes professionnels de moins de 30 ans participent au concours. L’objectif du concours est de vulgariser les outils modernes de conception assistée par ordinateur, de promouvoir les technologies de pointe dans les processus de production et de développer le mouvement WorldSkills par le biais de professions en ingénierie. sur les solutions Creo Parametric 2.0 et Windchill PDMLink. L’utilisation de ces systèmes améliore considérablement la qualité du développement et réduit le temps nécessaire à la conception des processus technologiques et à la production dans une entreprise.

MIL OSI